Piyasaya sürüldüğü andan itibaren büyük bir ilgi gören ve birçok ülkede en çok satan elektrikli otomobiller arasına giren Tesla araçlar, geçtiğimiz günlerde Çin'deki sel olaylarında çekilen videolar ile yine dikkatleri üzerine çekti.

Çin'de meydana gelen şiddetli yağışlar, birçok sürprizi de beraberinde getirdi. Bunlardan biri de Tesla Model 3 araçlarının yağmur sularıyla kaplanmış yollarda rahatça ilerleyebildiğini gösteren videolar oldu. Bu durum, teknolojinin ve mühendislik tasarımının nasıl doğal şartlara meydan okuyabileceğinin canlı bir örneği oldu.

Tesla'nın "amfibi" denen yani hem karada hem suda rahatça hareket edebilme amaçlı üretilen bir araç olmadığını biliyoruz. Ama bu videolarda gördüğümüz gibi, bazı durumlarda kısa süreliğine su içinde hareket edebiliyor.

Tesla yüzme mod: on

Tesla Model 3'ün veya diğer Tesla modellerinin su üzerinde yüzmesi veya suda hareket etmesi için tasarlanmadığını belirtmiştik. Ancak Elon Musk, geçmişte X'te (Twitter), Tesla otomobillerinin kısa süreliğine suda yüzebileceğini, hatta "tekne gibi" hareket edebileceğini söyllemişti.

"Elektrikli bir otomobilin hava girişi ya da egzozu olmadığından ve batarya/motor/elektronik aksam su sızdırmaz olduğundan, Tesla kısa süreler için bir tekne gibi çalışır. Aslında denizaltılar da yalnızca su altı elektrikli araçlarıdır."

Konuyla ilgili videoya "Elektrikli Tesla Model 3'ün Suyun İçinde Sıkıntısız Yol Alışını Gösteren Video" isimli içeriğimizde yer vermiştik. Aslında bu durum; tekerleklerin hareketini bir tür "pervane" gibi kullanarak suda kısa mesafeler hareket etme yeteneğidir.

Bu da Tesla motorunun, suya girdiğinde de çalışmaya devam edebileceği anlamına geliyor. Peki nasıl?

İlk olarak Tesla'nın elektrikli motoru, benzinli araçlardan farklı olarak havaya ihtiyaç duymaz. Yani su altında bile çalışabilir. Aynı zamanda Tesla, batarya ve motor gibi önemli parçaları sıkıca mühürlenip kapatılarak sudan koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra, Tesla'nın motoru, tekerlekleri su içinde bile döndürebilecek kadar güçlüdür.

Eğer araç tamamen suya batmışsa ve su geçirmez durumdaysa, aracın yüzebilmesi mümkündür. Bunun nedeni, aracın batarya paketinin aracın alt kısmında bulunmasıdır, bu da araca düşük bir ağırlık merkezi sağlar. Ayrıca, arabanın batarya paketi iyi şekilde kapatıldığından aracın hareket etmesi güvenli hale gelir.

Arabanın ağırlığı da eşit olarak dağıtılmıştır, bu da su üzerinde stabil kalmasına yardımcı olur. Ek olarak, lastikler aerodinamik olarak tasarlanmıştır ve yüksek bir basınç derecesine sahiptir, bu da su direncini kesmelerine yardımcı olur. Tekerleğin dönüşünü, su üzerinde kaymasını sağlayan elektrikli arabanın kürekleri olarak düşünebiliriz.

Fakat unutmayın, bu demek değil ki Tesla'nızı bir deniz aracı gibi kullanmalısınız! Elon Musk'ın söyledikleri sadece ilginç bir bilgi ve bu yeteneği test etmek için bir sebep değil. Tesla'yı suya sokmak, araca zarar verebilir ve bu kesinlikle garanti kapsamında değil!

Ama yine de bir Tesla içindeyken böyle videolar çekip SEAWAYS esprisi yapmak için güzel bir olay.