Çalışma Bakanı: 8 Saat Mesaiyi Eleştirmemiz Lazım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün 8 saat çalışma sistemine yönelik önemli bir açıklama yaptı. Bilgin, 8 saatlik mesai sistemini eleştirmeye başlamamız gerektiğini açıkladı.

Dünya genelinde standart 8 saatlik çalışma saatlerini düşürme ve çalışma günlerini beşten dörde indirme çalışmaları sürerken bugün Türkiye için önemli bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 8 saatlik mesaiyi artık eleştirmeye başlamamız gerektiğini paylaştı.

İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesi: Sağlıklı ve Üretken Uzaktan Çalışma” konulu panele katılan Bilgin, çalışma hayatı mevzuatının toplumun değişim hızına bağlı olarak değiştirilmesi ve bu konularda yenilik yapılması gerektiğini belirtti.

"8 saat mesai artık eski alışkanlığımızın bir parçası"

“8 saati biz normal olarak algılamaya başladık. Oysa yeni teknolojiler, insanın emeğini ikame eden yeni bilgiler üretim sürecine girdikten sonra 8 saat mesai artık eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz, eleştirmemiz lazım. Bugün birçok ülkede 8 saatin aşağıya çekilmesine dönük çalışmalar var.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bu konuda pilot bir uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Muhtemelen 25 yıl sonra 6 veya daha az saat fiziki çalışma, onun dışında uzaktan çalışmanın da olduğu çalışma biçimleri devreye girecek. Bu kaçınılmaz. Teknoloji emeği ikame ettikçe, teknoloji üretim sürecinin mekanla bağını kopardıkça bu değişmeler kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır.”

Çalışma hayatındaki değişimler bazı sorunları da ortaya çıkarıyor:

Bakan Bilgin, bu açıklamasının yanı sıra günümüzde yeni çalışma stilleriyle ortaya çıkan bazı sorunlardan da bahsetti:

“Nedir bu sorunlar? Bir defa çalışanların güvencesini sağlamak. Kişi uzaktan çalışıyor ama bunun sosyal güvenliği ne olacak, sağlık sigortası ne olacak? Çalışma hukukundan kaynaklı kazanımları ne olacak? Bunların yeniden düzenlenmesi lazım. Bu konuda güvenceli esneklik kavramı ortaya çıkıyor. Biz, bu konudaki akademik çalışmalardan istifade ederek mevzuatımızı yeniden düzenlemek durumundayız."

“Buradaki değişim sorumluluğu bizlere ve Meclis’e düşüyor”

"Buradaki değişim sorumluluğu bizlere ve Meclis'e düşüyor. Netice itibarıyla insanların 12 saat, 14 saat zorla çalıştırıldığı günler geride kalmıştır. Bugün 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu da değişimi açıklamaya yeterli değil. Aynı mekanda toplanıp, üretim sürecine katkı verme anlayışı ve geleneğinin de aşınmış olduğu bir dönemden geçiyoruz.”