COVID-19 ile birlikte tüm dünyada zorunlu olarak uzaktan çalışma sistemine geçilmesi, şirketlerin de bu sistemin avantajlarını fark etmesini sapladı. Peki, COVID-19 önlemlerinin kaldırılması ve normal yaşama dönüşümüzle şirketler, uzaktan çalışma sistemine nasıl bakıyor? İşte bu sorunun cevabı, yeni bir araştırmayla verildi.
KPMG tarafından 530’dan fazla şirketin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Uzaktan Çalışmada Güncel Trendler’ başlıklı araştırma, şirketlerin esnek çalışma ve uzaktan çalışmayı nasıl ele aldığını ortaya koydu. Araştırma, şirketlerin %89’unun uzaktan çalışma politikasını şu anda uyguladığını veya uygulamayı planladığını gösterdi. Şirketlerin %52’sinin uzaktan çalışmayı düşündüğünü, %37’sinin halihazırda uyguladığını ve %5’inin uzaktan çalışmayı düşünmediği aktarıldı.
En fazla uzaktan çalışmaya yatkın sektörler telekomünikasyon ve teknoloji:
Araştırma, uzaktan çalışmaya en olumlu bakılan sektörlere de işaret etti. Buna göre telekomünikasyon ve teknoloji sektörü, %64’lük oran ile uzaktan çalışma modelini uygulayanlarda başı çekiyor. Bu iki sektörde uzaktan çalışmayı değerlendirme aşamasında olanların oranıysa %27 seviyesinde.
Ayrıca yiyecek, içecek, perakende ve tüketici sektörlerindeki katılımcıların %90’ı da uzaktan çalışma politikası planladıklarını belirtti. Özellikle imalat şirketinde bazı şirketlerin sanal gerçeklik gözlükleri ile uzaktan makine bakımı yapılması gibi yeni teknolojiler kullanarak işgücünün uzaktan çalışabileceğini ifade ettiği aktarıldı. Araştırmadan çıkan diğer sonuçlar şu şekildeydi:
- Şirketlerin %25’i çalışanların talebiyle uzaktan çalışmaya geçti.
- Şirketlerin %18’i uzaktan çalışmanın gerekli olduğunu söyledi.
- Şirketlerin %12’si uzaktan çalışmanın yetenek eksikliğini gidermeye yardımcı olduğunu belirtti.
- Şirketlerin %42’si, ülke sınırları içinde uzaktan çalışmaya odaklanıyor.
- %22’si 90 günden daha az bir süre için kısa süreli uzaktan çalışma,
- %8’i 90 günden daha fazla bir süre için kısa süreli uzaktan çalışma yöntemini düşünüyor.
- Şirketlerin sadece %9’u ülke dışından bu yöntemle işe alım yapmayı değerlendirdiğini söyledi.
- Uzaktan çalışmayı uygulamak isteyen şirketler için en büyük zorluk,
- %88’lik oranla vergi ve yasal uyumluluk,
- %21 ile verim süreçler oluşturmak,
- %18 ile çalışan takibi ve teknoloji,
- %10’u ile iletişim.