KPMG tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, normal hayata dönüşümüzde şirketlerin uzaktan çalışmaya olumlu mu yoksa olumsuz mu baktıklarını gösterdi. Sonuçlar, 10 şirketten 9'unun olumlu baktığına işaret etti.

COVID-19 ile birlikte tüm dünyada zorunlu olarak uzaktan çalışma sistemine geçilmesi, şirketlerin de bu sistemin avantajlarını fark etmesini sapladı. Peki, COVID-19 önlemlerinin kaldırılması ve normal yaşama dönüşümüzle şirketler, uzaktan çalışma sistemine nasıl bakıyor? İşte bu sorunun cevabı, yeni bir araştırmayla verildi.

KPMG tarafından 530’dan fazla şirketin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Uzaktan Çalışmada Güncel Trendler’ başlıklı araştırma, şirketlerin esnek çalışma ve uzaktan çalışmayı nasıl ele aldığını ortaya koydu. Araştırma, şirketlerin %89’unun uzaktan çalışma politikasını şu anda uyguladığını veya uygulamayı planladığını gösterdi. Şirketlerin %52’sinin uzaktan çalışmayı düşündüğünü, %37’sinin halihazırda uyguladığını ve %5’inin uzaktan çalışmayı düşünmediği aktarıldı.

En fazla uzaktan çalışmaya yatkın sektörler telekomünikasyon ve teknoloji:

Araştırma, uzaktan çalışmaya en olumlu bakılan sektörlere de işaret etti. Buna göre telekomünikasyon ve teknoloji sektörü, %64’lük oran ile uzaktan çalışma modelini uygulayanlarda başı çekiyor. Bu iki sektörde uzaktan çalışmayı değerlendirme aşamasında olanların oranıysa %27 seviyesinde.

Ayrıca yiyecek, içecek, perakende ve tüketici sektörlerindeki katılımcıların %90’ı da uzaktan çalışma politikası planladıklarını belirtti. Özellikle imalat şirketinde bazı şirketlerin sanal gerçeklik gözlükleri ile uzaktan makine bakımı yapılması gibi yeni teknolojiler kullanarak işgücünün uzaktan çalışabileceğini ifade ettiği aktarıldı. Araştırmadan çıkan diğer sonuçlar şu şekildeydi: