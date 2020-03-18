Call of Duty Warzone'daki Bir Bölge Gerçeğiyle Kıyaslandı

Call of Duty: Warzone'un haritasında yer alan bir konum, gerçek hayatta ziyaret edildi. Bir Reddit kullanıcısı, boş bir yüzme havuzunun bulunduğu bölgeyi gerçek hayattaki ile kıyasladı.

Bir Reddit kullanıcısı, Call of Duty'nin yeni battle royale oyunu Warzone'un haritasındaki bir yeri gerçek hayatta ziyaret etti. Lukegiant adlı kullanıcı, birkaç hafta önce Çernobil'i ziyaret ederken battle royale oyunundaki havuzu buldu ve karşılaştırma yaptı.

Çernobil'in orijinal Modern Warfare'da yer alan bir şehir olduğu düşünüldüğünde, Call of Duty Warzone'a taşınmış olması şaşırtıcı değil. Warzone, benzer bir kurgusal şehir olan Verdansk'ta geçiyor ve haritada geçmiş oyunlardan çeşitli bölgeler yer alıyor.

Hem Call of Duty hem de PUBG'de yer alan havuzun oyundaki ve gerçekteki hali

Yukarıda gördüğünüz yüzme havuzu ve 2 apartmandan oluşan küçük bir harita olan Bloc, Modern Warfare'de yer alıyordu. Çernobil felaketi sonrası tahliye edilen Ukrayna şehri Pripyat'tan kurgulanan haritada COD4'ün dönme dolabı da görülebiliyor.

Call of Duty: Warzone'daki kurgusal Verdansk şehri de benzer şekilde tahliye edildi, ancak nasıl ve neden olduğu tam olarak belli değil. Battle royale haritasında havaalanında düşmüş uçak gibi bazı felaketler görülebiliyor. Ayrıca bazı bölgelerde yardım çadırları da bulunuyor. Tüm bunlar, Verdansk tahliye edilmeden önce yaşananlara referans veriyor.

Çernobildeki boş yüzme havuzu, Verdansk'ın kuzeybatı tarafındaki havalimanının hemen güneyinde yer alan Storage Town'da yer alıyor. Bölge ayrıca Special Ops modunun çok oyunculu görevi Operation Paladin'in bir parçası. İlginç bir şekilde aynı havuz, PUBG'nin Erangel haritasındaki okul bölgesinin ek binasında da yer alıyor. Farklı kurgusal bölgelerde aynı mekanın ısrarla kullanılması dikkat çekici bir detay.