Call of Duty 2020'nin Geçmişe Götüreceği İddia Ediliyor

Activision'ın 2020 yılında sunacağı yeni Call of Duty oyunu ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. TheGamingRevolution gibi güvenilir bir kaynaktan ortaya atılan bu iddialara göre yeni Call of Duty oyunu, oyuncuları geçmişe götürecek.

Video oyun sektörünün son dönemlerdeki en popüler isimlerinden bir tanesi Activision. Şirket, özellikle de "Call of Duty" serisiyle oyunseverlerin beğenisini kazanmayı başardı. Uzun yıllardır hayatımızda olan seri, bundan sonra da her yıl yeni bir oyun ile karşımıza çıkacak. Şimdiyse 2020 yılında piyasaya sürülecek Call of Duty oyunundan ilk detaylar gelmeye başladı.

Activision, yaklaşmakta olan yeni Call of Duty oyunu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak geçtiğimiz yıllarda yaptığı sızıntılarla dikkatleri üzerine çeken "TheGamingRevolution", Call of Duty 2020 ile ilgili dikkat çeken iddialar ortaya attı. Twitter üzerinden yapılan açıklamalara göre yaklaşmakta olan Call of Duty oyunu, oyunseverleri geleceğe değil geçmişe götürecek.

Call of Duty serisindeki ilk oyunlar, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı gibi tarihsel olayları konu ediniyordu. Ancak yıllar geçtikçe Activision, oyunun genel temasını değiştirerek günümüz ve hatta ilerleyen yılların teknolojilerini konu edinmeye çalıştı. Şirket, oyunun ana temasından uzaklaşmasına rağmen oyunseverleri kendisine bağlamayı başardı ve bugünlere kadar geldi. Şimdiyse Activision, yeniden eski Call of Duty oyunlarına dönecek gibi görünüyor.

TheGamingRevolution tarafından yapılan açıklamalara göre Call of Duty 2020, oyunseverleri Vietnam Savaşı ve Soğuk Savaş dönemlerine götürecek. Bu bağlamda oyunseverler, Call of Duty 2020'de modern silahları ve araçları bir kenara bırakacaklar ve o dönemlerdeki çok da işlevsel olmayan silahlarını kullanmaya başlayacaklar.

Yeni Call of Duty oyunu Soğuk Savaş dönemini konu alabilir

2020 yılı içerisinde yeni bir Call of Duty oyununun geleceği Activision tarafından bizzat onaylandı ancak şirket, oyundaki detaylarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. TheGamingRevolution, her ne kadar güvenilir bir kaynak olsa da ne yazık ki şimdilik bu bilgiler bir iddia olarak kalmaktan öteye geçemiyor. Önümüzdeki dönemler, yeni Call of Duty oyunu ile ilgili daha fazla şey sunacak.