Steam'den 23 Mart'a Kadar Evden Çıkarmayacak Kampanya

Steam, bugün itibarıyla iptal edilen GDC 2020 etkinlikleri için bir kampanya başlatıyor. Oyunseverler, 23 Mart'a kadar devam edecek bu etkinlik kapsamında 40'tan fazla yeni oyunun demosunu ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Corona virüsü, insanları evde kalmaya zorluyor. Türkiye'de de alınan önlemler kapsamında tüm okullar tatil edildi ve öğrenciler, geçtiğimiz pazartesi gününden beri evdeler. Tatil şimdilik ilk ve orta dereceli okullarda 2, üniversitelerde ise 3 hafta olarak belirlendi ve bu sürenin uzatılabileceği konuşuluyor. Şimdi sizlere, isteseniz de evden çıkmanızı engelleyecek bir kampanyadan bahsedeceğiz.

Söz konusu kampanya, dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu olan Steam aracılığıyla geliyor. "Steam Game Festival: Spring Edition" olarak isimlendirilen bu kampanya kapsamında oyunseverler, piyasaya yeni sürülmüş ve yakın bir gelecekte piyasaya sürülecek 40'tan fazla oyunun demosunu ücretsiz olarak oynayabilecekler. Böylelikle oyunseverler, son dönemlerin en çok konuşulan oyunlarına kısa da olsa bir bakış atabilecekler.

Oyunseverler, eğer Corona virüsü patlak vermemiş olsaydı şu sıralar Game Developer Conference (GDC) etkinliklerini konuşuyor olacaklardı. Ancak küresel salgın, bu etkinliğin de iptal edilmesine ve oyun geliştiricilerinin bazı çevrimiçi etkinlikler düzenlemesine neden oldu. İşte Steam'in bugün başlayacak kampanyası, tam olarak GDC odaklı bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor.

Konuya ilişkin açıklamalar, Geoff Keighley'den geldi. Keighley, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda oyunseverlerin bu etkinlikle birlikte GDC'nin tadını çıkarabileceklerini söyledi. Keighley'in açıklamalarının en dikkat çeken yanı, bu gibi etkinliklerin diğer platformlarda da yapılabilmesi için çalışmalarını sürdürdükleriydi. Yani yakın bir tarihte PlayStation ve Xbox platformları için de benzer bir kampanya gündeme gelebilir.

Steam'in Game Festival: Spring Edition etkinliği günün ilerleyen saatlerinde tüm oyunseverlerin hizmetine sunulacak. Şu an için Steam, bu etkinlik kapsamında hangi oyunların oynanabileceğinden bahsetmedi ancak son dönemlerin çok konuşulan oyunlarının bu kampanya kapsamında demo olarak sunulacağını söyleyebiliriz. Söz konusu kampanya, 23 Mart'a kadar devam edecek.