Call of Duty 2020'nin Logosu Ortaya Çıktı

Gelmiş geçmiş en popüler FPS oyun serilerinden bir tanesi olan Call of Duty’nin yeni oyununa dair bazı detaylar ortaya çıktı. Oyunun logosu, bir veri madencisi tarafından PSN’de keşfedildi.

Yıllardır her sene yeni bir oyunu çıkan Call of Duty serisi, Call of Duty 2020’yi mayıs öncesinde duyurmayarak uzun yıllardır süren bir geleneği bozmuş oldu. Tabii bunun en büyük sebebi, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını olabilir ancak görünüşe göre şirketten yakın bir zamanda resmi bir duyuru gelecek ve bunun PlayStation 5 etkinliğinde olma ihtimali oldukça yüksek.

Call of Duty 2020 ile ilgili ortaya atılan söylentilere göre oyun, Black Ops’un altında yer alacak. Oyunun ismininse Black Ops Cold War olma ihtimali bulunuyor. Oyunla ilgili ortaya çıkarılan yeni bir bilgi, bu oyunla ilgili söylentileri biraz daha netleştiriyor. Ortaya çıkan yeni söylentinin kaynağıysa bir veri madencisinin PSN’de bulduğu dosyalar. Dosyalarda oyunun logosu ve nereden olduğuyla ilgili bilgiler yer alıyor.

Call of Duty 2020:

Ortaya çıkarılan görselde, arka planda siyah ve beyaz CIA görüntüleri yer alıyor. Burada bir harita, 'mushroom cloud' (nükleer patlama sonrasında mantar şeklinde ortaya çıkan bulut), resmi bir doküman ve fırlatma tesisinin tasarımı bulunuyor. Tabii bu bilgiler oyunun bir yeniden yapım mı, bir 'reboot' mu yoksa yepyeni bir oyun mu olduğuna dair net doneler vermiyor.

Bu bilgiler daha yakından incelendiğindeyse oyuna dair bir zaman periyodu ortaya çıkıyor. GameRant’ın haberine göre yukarıda bahsettiğimiz dokümanda 1976 tarihi görülüyor. Bu da bir reboot ya da yeni bir oyun ihtimalini bir hayli artırıyor. Oyunla ilgili ortaya atılan bir diğer iddiadaysa Treyarch’ın elinden çıkan orijinal Black Ops’tan bir görevin yeniden canlandırılacağı ifade ediliyor ancak görev, sonunun farklı olmasıyla orijinal Black Ops’tan ayrılacak.

Bu iddianın kaynağı PSN’den ortaya çıkarılan dosyalar olsa da henüz resmi bir açıklama olmadığı için ortaya atılan bu bilgilere kuşkuyla yaklaşmakta fayda var. Yukarıda paylaştığımız görselin yüksek çözünürlüklü hâline buradan ulaşabilirsiniz.