Call of Duty: Black Ops 6'nın beta süreci, 30 Ağustos'ta başlıyor. Multiplayer modları, tur bazlı Zombies ve yeni Warzone haritası hakkında yenilikler sunulacak.

Call of Duty: Black Ops 6'nın beklenen beta süreci, 30 Ağustos'ta başlıyor. Hem Multiplayer modları hem de yeni tur bazlı Zombies ve Warzone haritası hakkındaki yenilikleri oyunculara sunmayı planlıyor.

Treyarch, beta sürecinde oyunculara standart Multiplayer modlarının yanı sıra Domination ve Hardpoint modlarında yapılan önemli iyileştirmeleri tanıtacak. Ayrıca Kill Order adlı yeni mod da beta döneminde test edilebilecek. İlk hafta sonu etkinliği 30 Ağustos saat 10:00 PT'de başlayacak ve 4 Eylül saat 10:00 PT'de sona erecek; bu aşama, oyunu ön siparişle satın alanlara özel olacak.

Oyuncuları neler bekliyor?

İkinci hafta sonu ise 6 Eylül saat 10:00 PT'de başlayıp, 9 Eylül saat 10:00 PT'de tamamlanacak. Bu dönemde tüm oyuncular yeni Nuketown ilhamlı Warzone Rebirth haritasını deneyimleyebilecek. Beta sürecinde kazanılan kozmetik ödüller, oyunun tam sürümüne kadar geçerli olacak.

Black Ops 6'nın beta süreci, yeni modlar ve geliştirilmiş haritalarla oyunculara geniş bir oyun içeriği sunacak. Tam sürümdeki yenilikler için geri sayım sürüyor ve oyuncular, oyun çıkışını merakla bekliyor.