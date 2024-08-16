Activision, Call of Duty oyunlarının dosya boyutlarını azaltarak daha verimli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Activision, Call of Duty oyunlarının büyük dosya boyutlarını azaltma hedefiyle önemli değişiklikler yapıyor. 25 Ekim’de çıkacak olan Call of Duty: Black Ops 6 öncesinde, şirket dosya yönetimini optimize ederek kullanıcıların sabit disklerinde yer kazanmayı amaçlıyor.

Activision, Call of Duty: Warzone’u yıllık oyunlardan ayrıştırarak indirme dosyalarını ayrı bir kategoriye taşıyacak. Bu değişiklikle birlikte yıllık oyun satın alan oyuncuların yalnızca gerekli dosyaları indirmesine olanak tanınacak. Season 5 Reloaded güncellemesiyle birlikte, az kullanılan içerikler önbelleğe aktarılacak. Böylelikle sabit disk alanını koruyarak yalnızca gerekli içeriklerin cihazlara indirilmesini mümkün kılacak.

Güncellemeler ne zaman gerçekleşecek?

Yeni güncellemeler ve dosya optimizasyonları 21 Ağustos’ta Season 5 Reloaded güncellemesi ile başlayacak. Black Ops 6’nın açık betası ise 30 Ağustos'ta, lansmanı ise 25 Ekim’de gerçekleştirilecek. PlayStation 5 kullanıcıları, güncellemeleri dört ayrı parça olarak alacak; diğer platformlardaki oyuncular ise tek bir indirme ile güncellemeleri edinebilecek. Bu değişikliklerle birlikte Call of Duty: Black Ops 6’nın dosya boyutu Modern Warfare III’ten daha küçük olacak ve oyuncular daha verimli bir deneyim yaşayacak.

Activision bu yeniliklerle birlikte Call of Duty deneyimini daha kullanıcı dostu ve erişilebilir bir hale getirmeyi amaçlıyor. Gelecek güncellemeler ise şimdiden oyunculara hem daha keyifli hem de daha verimli bir oyun deneyimi sunacak gibi görünüyor.