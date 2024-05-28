Microsoft, Xbox Game Pass'in mobil uygulamasından bir bildirim gönderdi. Bu bildirimde Call of Duty: Black Ops 6'nın ilk gün itibarıyla Game Pass'te bulunacağı yazıyordu ama...

Video oyun dünyası, son dönemlerde Call of Duty: Black Ops 6'ya kilitlenmiş durumda. Microsoft'un Activision'ı satın aldıktan sonra geliştirdiği ilk Call of Duty oyunu olarak karşımıza çıkacak yapım, uzun zamandır daha ilk gününden Game Pass'in bir parçası olacağı iddiasıyla gündemde.

Şimdiyse bu konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Microsoft, akıllı telefonlarında Xbox Game Pass uygulamasını yükleyen kullanıcılara bir bildirim gönderdi. Bu bildirimde, Call of Duty: Black Ops 6'nın ilk gün itibarıyla Game Pass'e ekleneceği yazıyordu.

İşte Microsoft'un gönderdiği o bildirim:

Call of Duty: Black Ops 6, bu yılın sonlarında, ilk gününde Game Pass'e gelecek.

Ancak bu bildirimde bir sorun var. Bildirime dokunup detayları görmeye çalıştığımızda boş bir sayfaya ulaşıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda "Bu sayfa bulunamadı" ifadesi yer alıyor.

Microsoft'tan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Bildirimin yanlışlıkla gönderilme olasılığını bir kenara bırakacak olursak şirket, oyuncuların merakını gidermiş gibi görünüyor.

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.