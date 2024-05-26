Call of Duty rakibi ücretsiz oyunu XDefiant, şimdiye kadarki en hızlı 1 milyon oyuncu sayısına ulaşan Ubisoft oyunu oldu.

Ubisoft, geçtiğimiz günlerde yıllardır beklenen Call of Duty rakibi çok oyunculu FPS oyunu XDefiant’ı resmen piyasaya sürmüştü. Tamamen ücretsiz olarak çıkış yapan yapım, ilk gününde bazı sunucu sorunları yaşasa da oyuncuların ilgisini çok çekmişti.

Şimdi ise oyunla ilgili ilk veriler gelmeye başladı. Oyun dünyasından haberleriyle bildiğimiz Tom Henderson’a göre yapım, şimdiye kadarki en başarılı Ubisoft oyunlarından biri olmayı başardı.

En hızlı 1 milyon oyuncuya ulaşan Ubisoft oyunu oldu

Henderson’ın aktardığına göre 21 Mayıs günü piyasaya sürülen XDefiant, Ubisoft tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Oyun, şimdiye kadar çıkan Ubisoft imzalı oyunlar arasında 1 milyon eşsiz oyuncuyu geçen en hızlı yapım oldu. Bunu sadece 2,5 saatte yapmayı başardı.

Üstelik oyunun popülaritesinin hızla büyüdüğü de gelen bilgiler arasında. Henderson, sadece 2 günde XDefiant’ın 3 milyon oyuncu sınırını da geçtiğini söylüyor. Bugün bu sayının daha da arttığını tahmin edebiliriz.

Tabii ki oyun yeni çıktığı için kesin olarak başarılı oldu dememiz doğru olmaz. Asıl soru, zaman içinde oyuncu sayısını yükseklerde tutup tutamayacağı. Bunu yapabilirse gerçekten Call of Duty’e ciddi rakip olan bir oyun diyebiliriz. İsteneni verip veremeyeceğini zaman gösterecek.

XDefiant hakkında detaylı bilgi için: