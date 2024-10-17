Microsoft, Call of Duty: Black Ops 6 çıkışı şerefine yeni bir Xbox Series X kılıfı ve iki yeni tasarımlı kontrol cihazını satışa sunuyor.

Microsoft, Xbox Series X için yeni bir paket duyurdu ve bu kez Call of Duty: Black Ops 6 temalı bir koleksiyon karşımızda. Microsoft'un uzun sürenin ardından piyasaya sürdüğü bu yeni paket, yeni bir konsol kılıfı ve iki farklı kontrol cihazı kılıfı içeriyor.

Call of Duty: Black Ops 6’nın atmosferinden ilham alan yeni Xbox Series X kılıfı, siyah ve beyaz tonlarının ağırlıklı olduğu ve hafif turuncu vurgularla süslenmiş bir tasarım sunuyor. Cihazın üzerinde gizli belgeleri andıran katmanlı bir desen bulunuyor ve detaylara ilgi duyan kullanıcılar oldukça beğenmiş durumda.

Bahsi geçen kılıf Microsoft Store’da 54,99 $ / 49,99 £ karşılığında ön siparişe açılmış durumda ve 23 Ekim’de piyasaya sürülecek. Ne yazık ki şimdilik Türkiye pazarında satışa sunulmuş değil.

Kılıfın yanı sıra iki adet de kontrol cihazı var

Microsoft'un Xbox konsol kılıfları konsepti, sisteme yeni bir görünüm kazandırmak için tasarlanmış, sistemi tamamen saran kumaş örtüler olarak ciddi ilgi görüyor. Daha önce Starfield temalı bir kılıf piyasaya sürülmüştü ve her ne kadar tam anlamıyla bir özel sürüm konsol olmasa da bu tarz kılıflar uygun bir fiyata konsolunuza yeni bir hava katmanın pratik bir yolu olarak görülüyor.

Koleksiyonun bir diğer önemli unsuru ise iki yeni kontrol cihazı tasarımı. Yeni kontrol cihazları tıpkı kılıfın tasarımına benzer bir tasarıma sahip ve metalik turuncu tetik tuşları ile çekiyor. Paketteki kontrol cihazlarından biri 84,98 $ / 84,55 £ fiyat etiketine sahipken, diğeri 164,98 $ / 137,98 £ fiyata satışa sunuluyor. Her iki kontrol cihazı da Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One ve PC ile uyumlu olup, Xbox Design Lab aracılığıyla daha fazla kişiselleştirme imkânı sunuyor.

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