Call of Duty: Black Ops 6'nın en merak edilen kısımlarından olan zombi modundan ilk fragman paylaşıldı. Sinematik fragman, modun hikâyesi hakkında bilgi edinmemizi sağladı.

Activision, yılın en çok beklenen oyunlarından olan Call of Duty: Black Ops 6’yı yakın zamanda tanıtmıştı. İlk günden Game Pass’e gelecek oyun, bizi 90’lı yıllara Soğuk Savaş’ın sonlarına götürecekti. Aynı zamanda multiplayer ve zombi modları da yapımda yer alacaktı.

Şimdi ise hayranların heyecanının artıracak bir gelişme yaşandı. Oyunun çıkış tarihi yaklaşırken zombi modundan ilk sinematik fragman geldi.

Zombi modunun ilk fragmanı:

Oyunun zombi moduna ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde bakış atmamızı sağlayan fragman, hikâyeye, karakterlere ve bizi modda nelerin beklediğine bir bakış atmamızı sağlıyor. Yapımda, round bazlı zombi modunun geri döndüğünü göreceğiz.

Dark Aether hikâyesini devam ettirecek zombi modunda, Cold War'dan tanıdığımız salgınlarla mücadele eden Requim ekibini konu edinecek. Modda, 5 yıl boyunca Filipin Denizi’ndeki Terminus’ta hapsedilen ekibin kurtarılmasını ve zombilerle mücadelesini göreceğiz.

Hikâye detayları bunlar olsa da oynanış hakkında pek bir bilgi yokn. Ancak Activision, 8 Ağustos günü oynanış hakkında ayrıntılı bilgiler ve videolar paylaşacağını söylüyor. O zaman round bazlı zombi modu başta olmak üzere birçok detaya erişebileceğiz.

Black Ops 6, son günlerde sızıntılarla gündemdeydi. Sosyal medyada oyunun multiplayer detayları ve oynanışı birçok detayıyla sızdırılmıştı. Gönderiler Activision tarafından kaldırılsa da hâlâ paylaşımlar devam ediyordu. Sızıntı hakkındaki detaylara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Call of Duty: Black Ops 6, 25 Ekim 2024’te Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için çıkış yapacak. Oyun hakkındaki tüm detaylar aşağıdaki içeriğimizde.

Call of Duty: Black Ops 6 hakkında tüm bilmeniz gerekenler için: