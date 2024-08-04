Çok beklenen yeni Call of Duty oyunu Black Ops 6, multiplayer ve oynanış başta olmak üzere birçok detayıyla sızdırıldı. Activision, kısa sürede sosyal medyada dolaşan görüntüleri kaldırdı.

Microsoft bünyesindeki Activision, geçtiğimiz aylarda yeni Call of Duty oyunu Black Ops 6’yı resmen duyurmuştu. Oyunseverleri 90’lı yıllara götürecek yapımın ilk günden Game Pass’e geleceği ifade edilmişti.

Black Ops 6 için heyecanlı bekleyiş sürerken dün gece önemli bir gelişme yaşandı. Oyunun birçok kısmı internette sızdırıldı.

Oynanış videosu, multiplayer detayları, menüleri ve dahası sızdırıldı

Black Ops 6 sızıntıları, dün itibarıyla sosyal medyada dolaşmaya başladı. Sızıntılar, oyunun oynanış görüntülerini, multiplayer haritalarını ve detaylarını, menüsünü ve daha fazlasını içeriyordu.

Activision, kısa sürede sızan görüntüleri kaldırmaya başladı. Ancak tabii ki internetten öyle kolayca bir şeyi silmek mümkün değil. Sayısı az olsa da hâlâ görüntüler sosyal medya platformlarında dolaşıyor. Kaldırılmadıysa buradaki bağlantı üzerinden sızan videolardan birine ulaşabilirsiniz.

İlk olarak “betterthanalaix” isimli X kullanıcısı tarafından ortaya atılan sızıntılarda, oyunun arayüzünde ve menü sisteminde önemli değişiklikler yaşandığı görüldü. Ancak geliştirme süreci olduğundan bu görüntüler gerçek oyun hakkında pek bilgi vermedi.

Ayrıca multiplayer silahları ve haritalarına da ulaşıldı. Vorkuta’dan Nuketown’a kadar birçok haritayı içeren 20 adet harita arasında orijinal Black Ops oyunlarından tanıdığımız yerlerin de yer alacağı görüldü. Bu da CoD hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı.

Call of Duty Black Ops 6, 25 Ekim 2024 tarihinde Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için piyasaya sürülecek. Oyun hakkındaki detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Call of Duty Black Ops 6 hakkında tüm bilmeniz gerekenler için: