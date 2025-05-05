Yılın merakla beklenen oyunlarından EA FC 26 hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizler için listeledik.

EA'in FIFA adını yeniden markalamasından bu yana EA FC adıyla karşımıza çıkan futbol oyunu serisinin bu yılki yeni oyunu EA FC 26 için artık meraklı bekleyişe koyulduk.

Peki her yıl olduğu gibi bu yılda da milyonlarca futbol sever tarafından oynanacak olan oyunda bizleri yeni neler bekliyor? Bu içeriğimizde EA FC 26 ile ilgili güncel tüm gelişmeleri sizler için listeledik ve aklınızdaki tüm soruları yanıtladık.

EA FC 26 ne zaman çıkacak?

EA FC 26 çıkış tarihi hâlâ muallak ve EA tarafından henüz resmî bir çıkış tarihi açıklaması gelmemiş olsa da bazı söylentiler oyunun önceki yıllardaki Eylül ayına kıyasla daha erken bir tarih olan Ağustos ayında piyasaya sürüleceğini iddia ediyor.

Çıkış tarihi bilgisi, önceki yıllarda da bazı bilgileri erkenden doğru bir şekilde sızdıran tanınmış bir topluluk üyesinden geliyor. Eğer iddia gerçeğe dönüşürse bu yıl önceki yıllara kıyasla çok daha erkenden EA FC 26 oynamaya başlayacağız.

Yine önceki yıllarda olduğu gibi oyunu daha erken oynamaya olanak tanıyan Ultimate Edition sürümünü satın alan oyuncuların oyuna 23 Ağustos tarihinde erişebileceği iddia ediliyor. Sızıntı yapan kişi ayrıca oyunun 20 Mayıs-27 Mayıs tarihleri arasında ilk tanıtımla karşımıza çıkacağını iddia ediyor.

EA FC 26 fiyatı ne kadar olacak?

İddialara göre EA FC 26, 16 Temmuz'da ön siparişe açılacak. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda da EA FC 26'nın Standart ve Ultimate Edition olmak üzere iki sürümü bulunacak.

EA FC 26 Ultimate Edition için 19 Ağustos'a kadar ön sipariş verenlerin oyunu erkenden oynama imkânı yakalayacağı iddia ediliyor. EA FC 26 fiyatı için gelen bilgilere göre fiyatlar dolar bazında EA FC 25 ile aynı olacak.

Platform Standart Edition Ultimate Edition PlayStation 4

PlayStation 5 69.99$ 99.99$ Xbox Series S

Xbox Series X 69.99$ 99.99$ PC Steam: 69.99$

Epic: 69.99$ Steam: 99.99$

Epic: 99.99$ EA Play EA Play: 29.99$/yıl EA Play Pro: 99.99$/yıl Nintendo Switch 59.99$ 79.99$

EA FC 26 hangi platformlarda çıkacak?

EA FC 26, yine önceki yılki seride olduğu gibi PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch dâhil olmak üzere birden fazla platformda satışa sunulacak.

Oyun yine önceki yılki serilerde olduğu gibi eski konsollara eski nesil olarak gelmeye devam edecek.

EA FC 26 ön sipariş bonusu ne?

Önceki yıllar gibi bu yılda da FC 26 için iki sürüm var. EA FC 26 Ultimate Edition için ön sipariş verenler, Standart Edition'ın çıkış tarihinden 7 gün önce oyunu oynama şansına sahip olacak.

Fakat tek fark bu değil. Her iki sürüm de özel oyuncu eşyaları gibi ön siparişe özel içerikler sunuyor. Bu yılki ön sipariş teklifleri açıklanmış değil ama hatırlamak ve kıyaslamak gerekirse geçen yılki ön sipariç bonusları şu şekildeydi:

Sürüm Ön Sipariş Bonusları Standart Edition Ultimate Team için Kiralık Oyuncu Ögesi (10 Maçlık)

Elçi Kiralık Ögesi (10 Maçlık)

Clubs için OyunTarzı Bölmesi

250.000 Clubs Jetonu

Oyuncu Kariyeri için Kişilik Puanları

Oyuncu Kariyeri için 3 İkon

Teknik Direktör Kariyeri için 5 Yıldızlı Ögeler Ultimate Edition Standart Edition'da Sunulan Tüm İçerikler

Ultimate Team için Kahraman Ögesi (Origin/Prime Hero)

7 Güne Kadar Erken Erişim

4.600 FC Points

Oyuncu Geliştirme Bölmesi

Erken Erişim Rush Ödülleri

EA FC 26'da çapraz oyun olacak mı?

EA FC topluluğundan sızıntılarıyla ünlü içerik üreticisi AhcanFut'a göre bu yıl EA FC 26 çapraz oyun sisteminde önemli bir değişikliğe gidilecek.

Bu değişiklik kararına göre artık konsol ve PC oyunları birbirleriyle oynayamayacak. Yani çapraz oyun desteği bulunmayacak. Konsol oyuncuları sadece konsol oyuncularına karşı oynayabilecek ve PC oyuncuları da sadece PC oyuncularına karşı oynayabilecek.

EA FC 26 Standart Edition ile Ultimate Edition farkı ne?

Üstte ön sipariş bonuslarında temel olarak paketlerin farkını anlatmış olsak da pratikteki farkını da ele alabiliriz. Oyuncuların büyük çoğunluğu gerek oyuna erken erişmek gerek Ultimate Team'de ekstra FC Points ve avantajlar yakalamak için Ultimate Edition'ı satın almayı tercih ediyorlar.

Eğer Ultimate Team oynamıyorsanız oyuna erkenden erişmek dışında Ultimate Edition'ın sizin için pek bir faydası olmayacaktır. Standart Edition'ı satın almanız büyük olasılıkla yeterli.

EA FC 26 ile gelecek yenilikler

Kariyer modu yenilikleri

EA FC 26, Kariyer Modu'nda gelişmiş oyuncu etkileşimleri, daha gerçekçi transfer görüşmeleri ve genişletilmiş taktiksel kontrollere odaklanan önemli iyileştirmeler sunmaya hazırlanıyor.

Kariyer Modu'na eklenecek bu yeniliklerle daha sürükleyici ve stratejik bir menajerlik kariyeri deneyimi sunulacak.

Ultimate Team güncellemeleri

Bu yılki Ultimate Team'in daha derin özelleştirme seçeneklerine, geliştirilmiş yapay zekâya ve dinamik bir kimya sistemine sahip olması bekleniyor.

Bu geliştirmelerle modun daha ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir takım kurma deneyimi sunması bekleniyor.

Clubs yenilikleri

Clubs modunun geliştirilmiş takım yönetimi seçenekleri ve çapraz platform desteği dâhil olmak üzere yeniliklere kavuşması bekleniyor.

Açık dünya modu

Söylentilere göre oyuncuların NBA 2K serisindeki MyPark'a benzer şekilde ortak bir ortamda etkileşime girmesine olanak tanıyan yeni bir açık dünya oyun modunun tanıtılması bekleniyor.

Oynanış mekaniklerinde revizyon

Oyuncu topluluğu bu yıl EA FC 26'dan daha hızlı ve daha dinamik bir oynanışı hedefleyen kapsamlı bir oyun mekaniği revizyonu bekliyor.

Yeni kadın takımları

Her yıl olduğu gibi bu yılda da EA FC 26 ile daha fazla kadın takımı ve kadın oyuncunun oyuna eklenmesi ve Ultimate Team'de kullanılabilmesi bekleniyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Peki sizin bu yılki EA FC 26'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.