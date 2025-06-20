Sloclap'in uzun süredir merakla beklenen çevrim içi futbol oyunu REMATCH hakkında bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Eğlence sektörünün bel kemiği hâline gelen futbol, en çok izlenen sporlardan biri konumunda ve oyun sektöründe de durum pek farklı değil. FIFA, bugünkü adıyla EA SPORTS FC dışında oyun sektöründe pek fazla futbol oyunu tutunamasa da Sloclap'in yeni oyunu şeytanın bacağını kıracak gibi görünüyor.

3v3, 4v4 ve 5v5 olarak çevrim içi oynanan futbol oyunu REMATCH, bu alanda I Can Football gibi efsane oyunların izinden gidiyor. Oyun betada milyonlarca oyuncunun beğenisini kazanmasının ardından nihayet piyasaya sürülmüş durumda.

REMATCH fragmanı

REMATCH nasıl bir oyun?

Rematch bir çevrim içi çok oyunculu futbol oyunudur. Takımındaki bir oyuncuyu kontrol edebilir ve yüksek tempolu 5'e 5 maçlarda sürükleyici görüş açısıyla oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla takım olun ve futbola dalın.

REMATCH ne zaman çıkacak?

Merakla beklenen REMATCH, 19 Haziran tarihinde tüm oyuncuların beğenisine sunuldu. Oyun PC'nin yanı sıra PlayStation 5 ve Xbox Series S/X'ten de oynanabiliyor. Oyun ayrıca Game Pass'te de yer alıyor.

REMATCH fiyatı

Platform Fiyat Steam (PC) 15.99$ PlayStation Store (PS5) 879 TL Xbox Store (Xbox Series S/X) 599 TL

REMATCH sistem gereksinimleri

Minimum

İşlemci : AMD Ryzen 5 3400G / Intel Core i5-9400

: AMD Ryzen 5 3400G / Intel Core i5-9400 Ekran Kartı : AMD Radeon RX 5500 / NVIDIA GeForce RTX 1060

: AMD Radeon RX 5500 / NVIDIA GeForce RTX 1060 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

: 20 GB kullanılabilir alan İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Önerilen

İşlemci : AMD Ryzen 3700x / Intel Core 11600k

: AMD Ryzen 3700x / Intel Core 11600k Ekran Kartı : AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 3060 TI

: AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 3060 TI RAM : 16 GB

: 16 GB Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

: 20 GB kullanılabilir alan İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11