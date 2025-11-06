Call of Duty: Black Ops 7 Ne Zaman Erişime Açılacak? (Ön Yükleme Tarihi de Belli Oldu)

Merakla beklenen FPS oyunu Call of Duty: Black Ops 7'nin ne zaman erişime açılacağı açıklandı.

Yılın en çok beklenen FPS oyunlarından Call of Duty: Black Ops 7 için son düzlüğe girdik. Önümüzdeki hafta çıkacak olan oyun için bir süredir en çok sorulan soru "Call of Duty: Black Ops 7 ne zaman erişime açılacak?" üzerineydi.

Bir süredir bu sorunun net bir cevabı yoktu ancak Activision'ın açıklaması sonrası artık net saatleri biliyoruz. Öncelikle oyun tam 116 GB boş alan gerektiriyor ve bu alanı dolduracağınız ön yüklemeyi 10 Kasım Pazartesi günü Türkiye saati ile 20.00'da yapmaya başlayabileceksiniz.

Call of Duty: Black Ops 7 ne zaman erişime açılacak?

Platform Tarih-Saat PC 14 Kasım 08.00 PlayStation 14 Kasım 00.00 Xbox 14 Kasım 00.00

Oyun ise PC tarafında, Steam veya Battle.net'ten satın aldıysanız ya da Game Pass üzerinden oynuyorsanız 14 Kasım Cuma günü Türkiye saati ile sabah 08.00'da erişime açılacak. Yani ön yüklemeyi yaptıysanız tam bu saat geldiğinde oyunu oynayabileceksiniz.

Xbox ve PlayStation konsollarında ise 13 Kasım Perşembe'yi 14 Kasım Cuma'ya bağlayan gece 00.00'da oynamaya başlayabileceksiniz.