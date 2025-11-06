Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Call of Duty: Black Ops 7 Ne Zaman Erişime Açılacak? (Ön Yükleme Tarihi de Belli Oldu)

Merakla beklenen FPS oyunu Call of Duty: Black Ops 7'nin ne zaman erişime açılacağı açıklandı.

Call of Duty: Black Ops 7 Ne Zaman Erişime Açılacak? (Ön Yükleme Tarihi de Belli Oldu)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yılın en çok beklenen FPS oyunlarından Call of Duty: Black Ops 7 için son düzlüğe girdik. Önümüzdeki hafta çıkacak olan oyun için bir süredir en çok sorulan soru "Call of Duty: Black Ops 7 ne zaman erişime açılacak?" üzerineydi.

Bir süredir bu sorunun net bir cevabı yoktu ancak Activision'ın açıklaması sonrası artık net saatleri biliyoruz. Öncelikle oyun tam 116 GB boş alan gerektiriyor ve bu alanı dolduracağınız ön yüklemeyi 10 Kasım Pazartesi günü Türkiye saati ile 20.00'da yapmaya başlayabileceksiniz.

Call of Duty: Black Ops 7 ne zaman erişime açılacak?

Call of Duty: Black Ops 7

Platform Tarih-Saat
PC 14 Kasım 08.00
PlayStation 14 Kasım 00.00
Xbox 14 Kasım 00.00

Oyun ise PC tarafında, Steam veya Battle.net'ten satın aldıysanız ya da Game Pass üzerinden oynuyorsanız 14 Kasım Cuma günü Türkiye saati ile sabah 08.00'da erişime açılacak. Yani ön yüklemeyi yaptıysanız tam bu saat geldiğinde oyunu oynayabileceksiniz.

Xbox ve PlayStation konsollarında ise 13 Kasım Perşembe'yi 14 Kasım Cuma'ya bağlayan gece 00.00'da oynamaya başlayabileceksiniz.

Call of Duty: Black Ops 7 Sistem Gereksinimleri Açıklandı Call of Duty: Black Ops 7 Sistem Gereksinimleri Açıklandı
PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik) PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim