PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise indirim ayı diyebileceğimiz Kasım ayının gelmesiyle birlikte "Kasım Tasarrufları" indirimleri başlamış durumda.
Kasım Tasarrufları indirimleri kapsamında 2.000'i aşkın oyunda %80'e varan oranda indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.
PlayStation "Kasım Tasarrufları" indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Monster Hunter Wilds
|2.799 TL
|1.679,40 TL (-%40)
|Arma Reforger
|1.399 TL
|979,30 TL (-%30)
|Cyberpunk 2077
|2.799 TL
|1.259,55 TL (-%55)
|A Way Out
|1.049 TL
|209,80 TL (-%80)
|Crash Team Racing Nitro-Fueled
|2.349 TL
|822,15 TL (-%65)
|Dragon's Dogma 2
|2.599 TL
|1.039,60 TL (-%60)
|Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
|1.749 TL
|699,60 TL (-%60)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|254 TL
|50,80 TL (-%80)
|Unravel Two
|99 TL
|24,99 TL (-%75)
|Fernbus Coach Simulator
|1.749 TL
|1.224,30 TL (-%30)
|Batman: Return to Arkham
|1.749 TL
|174,90 TL (-%90)
|Uncharted: The Nathan Drake Collection
|699 TL
|209,70 TL (-%70)
|Middle-earth: Shadow of War
|1.399 TL
|181,87 TL (-%87)
|Atomfall
|2.099 TL
|1.574,25 TL (-%25)
|Crime Scene Cleaner
|1.079 TL
|809,25 TL (-%25)
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
|469 TL
|46,90 TL (-%90)
|NieR: Automata Game of the YoRHa Edition
|1.399 TL
|559,60 TL (-%60)
|KINGDOM HEARTS III
|2.499 TL
|999,60 TL (-%60)
|The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition
|2.099 TL
|524,75 TL (-%75)
|Far Cry Primal
|1.399 TL
|209,85 TL (-%85)
PlayStation'ın Kasım Tasarrufları indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları