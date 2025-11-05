PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

PlayStation Store'da "Kasım Tasarrufları" indirimleri başladı. Kampanya kapsamında 2.000'i aşkın oyunda %80'e varan indirimler sunuluyor.

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise indirim ayı diyebileceğimiz Kasım ayının gelmesiyle birlikte "Kasım Tasarrufları" indirimleri başlamış durumda.

Kasım Tasarrufları indirimleri kapsamında 2.000'i aşkın oyunda %80'e varan oranda indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

PlayStation "Kasım Tasarrufları" indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Monster Hunter Wilds 2.799 TL 1.679,40 TL (-%40) Arma Reforger 1.399 TL 979,30 TL (-%30) Cyberpunk 2077 2.799 TL 1.259,55 TL (-%55) A Way Out 1.049 TL 209,80 TL (-%80) Crash Team Racing Nitro-Fueled 2.349 TL 822,15 TL (-%65) Dragon's Dogma 2 2.599 TL 1.039,60 TL (-%60) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 1.749 TL 699,60 TL (-%60) The Witcher 3: Wild Hunt 254 TL 50,80 TL (-%80) Unravel Two 99 TL 24,99 TL (-%75) Fernbus Coach Simulator 1.749 TL 1.224,30 TL (-%30) Batman: Return to Arkham 1.749 TL 174,90 TL (-%90) Uncharted: The Nathan Drake Collection 699 TL 209,70 TL (-%70) Middle-earth: Shadow of War 1.399 TL 181,87 TL (-%87) Atomfall 2.099 TL 1.574,25 TL (-%25) Crime Scene Cleaner 1.079 TL 809,25 TL (-%25) Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 469 TL 46,90 TL (-%90) NieR: Automata Game of the YoRHa Edition 1.399 TL 559,60 TL (-%60) KINGDOM HEARTS III 2.499 TL 999,60 TL (-%60) The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition 2.099 TL 524,75 TL (-%75) Far Cry Primal 1.399 TL 209,85 TL (-%85)

PlayStation'ın Kasım Tasarrufları indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.