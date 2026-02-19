Tümü Webekno
Call of Duty: Black Ops 7'nin Bir Reklamı Yasaklandı: Tamam da Niye?

Call of Duty: Black Ops 7'nin geçtiğimiz yıl yayımlanan bir reklamı, Birleşik Krallık'ta yasaklandı. Activision, karara itiraz etse de gelen tepkiler, reklamın yasaklanmasını engelleyemedi. Peki neler yaşandı?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Birleşik Krallık Reklam Standartları Kurumu (ASA), dünyanın en popüler oyunlarından Call of Duty: Black Ops 7 ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Bundan birkaç ay önce yayımlanan bir reklam filmi, "sorumsuz ve saldırgan" olduğu gerekçesiyle bölge genelinde yasaklandı.

Call of Duty'nin resmî YouTube kanalından ve sosyal medya platformlarındaki diğer hesaplarından paylaşılan reklam filmi hakkında alınan karar, aslında çok da yersiz değil. Zira reklam filmini izlediğiniz zaman gerçekten de konuyla çok alakasız ve hatta uygunsuz bir dil kullanılıyor. Birleşik Krallık'taki yetkililer, reklamda yer alan bireyin aşağılanması ve rızası olmayan acı verici bir cinsel ilişkiye zorlanması nedeniyle reklamın gösterimini engellediler.

ASA'nın kararı, resmî şikâyetler üzerine geldi!

Call of Duty: Black Ops 7'nin 6 Kasım 2025 tarihinde yayımladığı reklam filmi, sadece çevrim içi ortamda servis edilmedi. Birleşik Krallık merkezli birkaç televizyon kanalının bu reklamı yayımlaması üzerine tepki gösteren bazı tüketiciler, resmî şikâyetin üzerine bu kararın alınmasına yardımcı olmuş oldular.

Cyberpunk 2077, Türkiye'de iPhone'dan Ucuza Satılan Bir Telefonda Çalıştırıldı! [Video] Cyberpunk 2077, Türkiye'de iPhone'dan Ucuza Satılan Bir Telefonda Çalıştırıldı! [Video]

Activision, konuyla ilgili açıklamasında hakkındaki iddiaları reddetti. Hazırlanan reklam filminin kasıtlı olarak gerçek dışı, parodi bir senaryo üzerine inşa edildiğini ifade eden yetkililer, reklamı yayımlamadan önce yetkili kurumlara ilettiklerini ve gerekli izinleri de aldıklarını belirttiler. Ancak ASA, tüm bunlara rağmen reklam filminin yasaklanmasından yana tavır almış oldu.

