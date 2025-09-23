Tümü Webekno
Call of Duty: Black Ops 7 Yeni Oynanış Videosunu Yayımladı [Video]

Call of Duty: Black Ops 7 için yeni oynanış videosu yayımlandı.Yayımlanan video ile birlikte oyun hakkında önemli detaylar sundu.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Activision,** Black Ops serisinin** yeni oyunu için çok oyunculu modun detaylarını paylaştı. Paylaşılan oynanış videosu, çıkış gününde oyunda bizi nelerin bekleyeceğini net şekilde gösteriyor.

Black Ops 7, çıkış gününde toplam 18 haritayla gelecek. Bunların 16’sı 6v6 klasik çatışmalar için hazırlanırken 2’si 20v20 Skirmish formatında olacak. Oyunda ayrıca yeni modlar, silahlar, scorestreak sistemleri ve “build kodları” adı verilen paylaşım özelliği de yer alıyor. Bu özellikle birlikte hazırlanan silah kombinasyonları başkalarıyla kolayca paylaşılabilecek.

Black Ops 7, 14 Kasım’da resmî çıkışını yapacak

Build kodları sayesinde oyuncular, kendi tasarladıkları silah kombinasyonlarını başkalarıyla paylaşabilecek. Yeni içerikler arasında dikkat çeken modlardan biri ise Overload oldu.

Payload benzeri bir yapıya sahip olan bu mod, ilk beta sürecinde test edilebilecek. Black Ops 7, 14 Kasım’da piyasaya çıkacak. Oyunun çok oyunculu ve zombi modlarıyla ilgili daha fazla detay ise 30 Eylül’de düzenlenecek Call of Duty Next etkinliğinde açıklanacak.

Black Ops 7’nin açık betasının 2 Ekim’de başlayacağı duyuruldu. Oyuncular böylece resmi çıkış öncesinde yeni sistemleri ve modları deneyimleme şansı bulacak.

