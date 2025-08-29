İddialara göre Paramount, bir süredir yeni bir Call of Duty filmi için planlar yapıyor. Filmin hangi hikâyeyi konu alacağı belirsiz ama yakında birçok detay gün yüzüne çıkabilir.

Paramount’un popüler oyun serisi Call of Duty’yi sinemaya uyarlamak için kolları sıvadığı iddia ediliyor. Henüz resmî bir açıklama yapılmasa da, stüdyonun yeni yönetim ekibi için bu projenin “öncelikli” olduğu konuşuluyor. Filmin hangi dönemi ya da hangi hikâyeyi işleyeceği ise belirsiz.

Tabii serinin hayranları da gelen habere hızla tepki göstermiş durumda. Bir kısım izleyici bunun doğru zaman olmadığını söylerken, bazıları da filmin gereksiz olacağını dile getiriyor.

Her oyun uyarlaması başarılı olamıyor

Aslında Call of Duty filmi söylentileri, Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasından önce de gündemdeydi. Şimdi ise Paramount’un bu projeyi ciddi biçimde değerlendirdiği öne sürülüyor fakat oyun uyarlamaları konusunda hayranların temkinli olması boşuna değil, zira kimi oyun uyarlamaları başarılı olsa da geçen yıl çıkan Borderlands filmi büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Keza bazı Call of Duty severler, son yıllarda zaten yüzlerce savaş filmi çekildiğini hatırlatarak “aslında hepsi birer Call of Duty filmi sayılır” yorumunu yaptı. Yine de Paramount’un seriyi beyaz perdeye taşıması durumunda, özellikle Modern Warfare çizgisinde ilerlemesi hâlinde başarı şansı daha yüksek görünüyor.

Peki siz Call of Duty filmi görmek ister miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.