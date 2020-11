Call of Duty: Black Ops Cold War'da Can Sıkıcı Hata

Call of Duty serisinin son üyesi Call of Duty: Black Ops Cold War'da oldukça can sıkıcı bir hata keşfedildi. Oyuncular bu hata nedeniyle patlamalara neredeyse tamamen dayanıklı hale geliyordu.

13 Kasım günü çıkış yapan Call of Duty: Black Ops Cold War, tek oyunculu hikâye modunun yanı sıra çok oyunculu moda da ev sahipliği yapıyor. Oyuncuları birbirlerine karşı mücadele ettikleri bu oyun modunda her Call of Duty oyununda olduğu gibi oyunculara bazı yetenekler sunuluyor. Oyuncular, uygulamak istedikleri oynanış tarzına göre önlerine sunulan özelliklerden birini seçebiliyorlar. Ancak özelliklerin hepsine erişmek için belirli bir seviyeye de ulaşmanız gerekiyor. Oyuncular, oyunun çıkışından bu yana gelişince ve yeni özellikler edinmeye başlayınca oyunda yeni bir hata ortaya çıktı. Oyuncular patlamalardan ölmüyor: Call of Duty: Black Ops Cold War'da keşfedilen bu yeni hata, oyunda yer alan Flak Jacket isimli bir özellik yüzündendi. Bu özellik, normal şartlarda oyuncuların patlayıcı ve alevlerden daha haz hasar almalarını sağlıyordu. Fakat hata sonucunda özellik, oyuncuların roketlere, el bombalarına ve diğer patlayıcılardan neredeyse hiçbir hasar almamalarını sağladı. Özelliği kuşanan oyuncular, diplerinde patlayan el bombalarının biriyle değil ancak birkaçıyla öldürülebiliyordu. Bunun yanı sıra tam üstüne roket atılan oyuncular bile hemen ölmüyor, birkaç roketle ancak ölüyorlardı. Ortaya çıkan bu hata, Call of Duty: Black Ops Cold War'daki bazı dengesizlikler hakkındaki tartışmaları da alevlendirmişti. İLGİLİ HABER Oyunu Oynayanların Gülmekten Nefesini Toplayamadığı Spider-Man Miles Morales Hatası [Video] Oyuncuların bir kısmı Flak Jacket isimli yeteneğin zayıflatılması gerektiğini ve oyuncuların patlamalardan direkt ölmeleri gerektiğini belirtiyordu. Fakat öte yandan diğer oyuncular Flak Jacket yeteneğinin zayıflatılmasının oyunda bombaların çok güçlü olmasına ve oyunu bozmasına neden olacağını söylüyordu. Son çıkan hata hakkında Treyarch Topluluk Yöneticisi FoxhoundFPS bir açıklama paylaştı. FoxhoundFPS, yaptığı paylaşımda geliştiricilerin şu anda hatayı incelediklerini belirtti. Yapılan bu açıklamada hatanın ne zaman giderileceğine dair bir ipucu verilmedi.

Kaynak : https://gamerant.com/call-duty-black-ops-cold-war-flak-jacket-glitch/

