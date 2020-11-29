Spider-Man: Miles Morales'te Aşırı Güldüren Hata

Insomniac Games tarafından geliştirilen Spider-Man: Miles Morales, bu kez keşfedilen yeni ve fazlasıyla komik bir hatayla gündeme geldi. Oyuncular, hata sayesinde herhangi bir objeye dönüşebilir oldu.

Günümüzde piyasada bulunan her oyun mutlaka bir hataya da ev sahipliği yapıyor. Bu hataların bazıları oyuncuların canını fazlasıyla sıkarken bazılarıysa oyuncuların gülme krizine girmelerine neden oluyor. İşte bahsettiğimiz ikinci hata çeşidi Sony'nin PlayStation özel oyunu Spider-Man: Miles Morales'te gözüktü.

Spider-Man: Miles Morales'te bildiğiniz üzere normal şartlar altında Miles Morales olarak etrafa ağ atıyor, uçuyor, kaçıyor ve düşmanları alt ediyoruz. Fakat bazı oyuncular tarafından keşfedilen yeni hata, oyunda Miles Morales haricinde her şeye dönüşmemize izin veriyor. Ortaya da oldukça komik görüntüler çıkıyor.

Örümcek Isıtıcı, Kar Yığını, Tişört Askılığı:

Herhangi bir nesnenin Örümcek Adam olmasına neden olan hata, Twitter'da Andy H. isimli bir kişi ve ünlü yayıncı Froste tarafından yayınlandı. Andy H.'nin paylaştığı videoda karakterimiz sokaklarda bulabileceğimiz bir dış mekân ısıtıcısına dönüşmüştü. Oyunda bir ısıtıcı olarak sokaklarda yürüyor ve zıplayabiliyorduk. Tabii ağ atarak uçabildiğimizi de belirtmekte fayda var.

Yayıncı Froste'nin paylaştığı videoysa çok daha ilginç sahnelere tanıklık etmemizi sağladı. Froste'nin Miles Morales'i ilk başta bir küp olarak ağ fırlatırken ardından bir kar yığınına dönüştü. Kar yığınımız, arabayla kaçan suçluların arabasına inince 'This is Spider-Man!' diye bağırmayı da unutmadı. Kendisini dinlemeyen suçlularsa kar yığınının gazabına uğradı. İlerleyen saniyelerde kar yığını bir küpe, küp demir bir çite, çitse bir tişört askısına dönüştü. Suçlulardan ayrıldığındaysa ev olarak etrafta ağ atmaya başladı.

Spider-Man: Miles Morales'te gözüken bu komik hata, oyunun geliştiricisi ve Into the Spider Verse'ün yönetmeni tarafından da ele alındı. Yönetmen Phil Lord, 'Eğer kendimize ufacık bir saygımız varsa bunu Spider-Verse 2'ye koyuyoruz.' ifadesini kullandı. Phil Lord'a yanıt veren Insomniac Games ise hata için 'Keyifli olduğu kadar utandırıcı.' şeklinde paylaşım yaptı. Pek çok oyuncuysa bu hatayı bir eğlence aracı olarak kullandı.