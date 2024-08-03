Activision, Call of Duty: Warzone ve Modern Warfare 3'te hile yaptığını tespit ettiği 65 bin oyuncuyu banladı.

Çok oyunculu oyunların en büyük sorunlarından biri olarak hileciler karşımıza çıkıyor. Oyun geliştiricileri ile hileciler arasındaki mücadele devam ediyor. Son olarak Activision, Call of Duty: Warzone ve Call of Duty: Modern Warfare 3'te hile yaptığı tespit edilen 65 bin oyuncuyu banladı.

Birkaç saat içerisinde gerçekleşen bu banlama sürecinde gerek dereceli gerek derecesiz oyunlarda hile yapan ya da boost yapan oyuncular Activision'ın gazabına uğradı. Richochet'ten yapılan açıklamada "Richochet Anti-Hile ekibi, hem Call of Duty: Warzone hem de Modern Warfare 3'teki Sıralamalı Oyun skor tablolarını temizleyerek hile ve yükseltme hesaplarını yasakladı." ifadesi kullanıldı.

Çalışmalar devam edecek

Richochet ekibinden gelen açıklamalara göre bu hafta yasaklanan hesap sayısı 65 bin oldu. Ayrıca tüm oyun modlarında oyuncu aktivitelerinin izlenmeye devam edileceği ve hile ya da boost yapan oyunculara yaptırımların devam edeceği de belirtildi.

65 bin oyuncu kulağa çok gibi gelse de Call of Duty'nin oyuncu kitlesi oldukça büyük. Call of Duty: Modern Warfare 3'ün Xbox Game Pass'e de eklendiğini göz önüne alırsak oyuncu sayısının da ciddi şekilde arttığını söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz yıl Microsoft, Activision-Blizzard'ı 69 milyar dolar gibi büyük bir meblağ ödeyerek bünyesine katmıştı. Call of Duty: Black Ops 6 da 24 Ekim'de Game POass abonelerine açılacak.