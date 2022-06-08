Call Of Duty Modern Warfare 2, Steam’de Ön Siparişe Açıldı

Oyun dünyasını adeta kökten değiştiren Call Of Duty Modern Warfare 2’nin ‘yenilenmiş’ sürümü bugün nihayet ön siparişe açıldı. 2017 yılından beri Steam’de yer almayan Modern Warfare serisi, nihayet Steam’deki yerini de aldı.

Oyun dünyasına hem mekanik hem de hikâye anlatımı açısından çok fazla katkısı olan ve bugüne kadarki en iyi 'hikayeli FPS' oyunlarından birisi olarak gösterilen Modern Warfare 2'nin 'yenilenmiş' sürümü, 4 ay önce ilk kez duyurulmuştu. Geçtiğimiz hafta ise oyundan ilk fragman gelmişti.

Bugün ise oyununun dünya çapındaki tanıtım videosu yayınlandı. Fakat asıl dikkat çeken şey ise oyunun yıllar sonra ilk kez Steam’de yer almış ve ön siparişe açılmış olmasıydı.

İşte Modern Warfare 2’nin resmi tanıtım videosu

Metallica’nın Whever May I Roam şarkısının J Balvin ile olan versiyonu eşliğinde başlayan video, orijinal oyundan hatırlayacağımız sahneler ve yeni sahnelerin bir karışımı halinde devam ediyor. Özellikle oyun dünyasının en popüler karakterlerinden olan Ghost’u da tekrar gördüğümüz fragman, an itibariyle yayınlanmasının üzerinden 85 dakika geçmesine rağmen 1.640.240 görüntülenme almış durumda.

Öte yandan oyuncuları sevindiren diğer bir detaysa oyunun yıllar sonra Steam’de yer alması oldu. 2017 yılında Steam ile yollarını ayıran Infinity Ward stüdyosu, o günden beri Call of Duty oyunlarının tamamını Battle.net üzerinde satışa sunuyordu. Ancak Modern Warfare 2'nin tanıtımıyla birlikte oyun nihayet Steam'deki yerini aldı

28 Ekim tarihinde yayınlanacak Call of Duty Modern Warfare 2, bugün itibariyle Steam’de ön siparişe açıldı. Oyunun temel sürümü 699 TL’den, Vault Edition ise 779 TL’den siparişe açıldı. Vault Ediiton ise ek olarak Task Force 141’ın karakterlerini, bir adet silah kasasını ve 1 sezonluk Battle Pass’i multiplayerda kullanmanıza imkân tanıyor. Oyunu ön siparişte satın alan kullanıcılar ise oyunun multiplayer kısmı için açık betaya erişim hakkı kazanacaklar.