Call of Duty Mobile 7. Sezon Güncellemesi Yayın Tarihi

Call of Duty Mobile'ın 7. Sezon güncellemesinin ertelenmesinin ardından, yeni sezonun ne zaman başlayacağı merakla bekleniyordu. Oyunun Savaş Bileti'nde yapılan son güncellemeye göre 7. Sezon önümüzdeki hafta gelecek.

Call of Duty serisinin popüler mobil oyunu Call of Duty Mobile'ın 7. Sezonu heyecanla bekleniyor. Normalde bu hafta gelmesi gereken yeni sezon, Activision tarafından ABD'deki ırkçılık karşıtı gösteriler nedeniyle "şimdi sırası değil" denerek süresiz olarak ertelenmişti.

Call of Duty Mobile'ın 7. sezonunu için bekleyiş sürüyor ve Activision, yeni sezonun ne zaman başlayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak oyunun Savaş Bileti'nde yapılan yeni bir güncelleme, bu bekleyişin çok da uzun sürmeyeceğini ortaya koyuyor.

Call of Duty Mobile'ın 7. Sezonu ne zaman gelecek?

Call of Duty Mobile'da mevcut Savaş Bileti'nin süresi, genel olarak yeni sezon geldiği gün sona erer. Normal şartlarda 6. sezon Savaş Bileti'nin bugün sona ermesi ve hemen ardından 7. sezonun gelmesi bekleniyordu, ancak tarih ertelendi. Bununla birlikte, oyuna yakın zamanda yapılan bir güncelleme, 6. Sezon Savaş Bileti için yeni bitiş tarihini gösteriyor.

Call of Duty Mobile'ın 6. Sezon Savaş Bileti'nde yapılan güncellemeye göre 7. Sezon güncellemesi 7 gün sonra yayınlanacak. Ancak ABD'deki olayların etkisini artırarak devam etmesi halinde Activision, Sezon 6 Savaş Bileti'nin geçerliliğini bir süre daha uzatabilir. Bilgi her ne kadar resmi kaynaktan olsa da, yeniden değişiklik yapılması da olasılıklar arasında.

COD Mobile 7. Sezon, Battle Royale ve Çok Oyunculu modlarda birçok değişiklik sunacak ve yeni Savaş Bileti ile gelecek. Test sunucusundan gelen bilgilere göre yeni sezonda beklenen bir diğer büyük değişiklik de antrenman modu olacak.