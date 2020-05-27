Call of Duty Mobile'a 'Antrenman Modu' Geliyor

Call of Duty Mobile, oyuncularına beta güncellemesinde getireceği yenilikleri gösterdi. Yeni güncellemede antrenman modu, oyun içi tank kullanımı ve yeni harita gibi yenilikler mevcut.

Geçtiğimiz günlerde Call of Duty Mobile'ın test sunucularında 7. Sezon'un beta güncellemesi paylaşıldı. Devasa büyüklükteki bu güncelleme, bünyesinde birçok yeni içerik barındırıyor. Oyuncular tarafından merakla beklenen yeni sezon, global sunuculara yakın zamanda oynanabilmesi için dağıtılacak.

Yeni sezonda beklediğimiz en büyük değişiklik, oyunda bir 'antrenman modu' eklenmesi. Diğer çevrimiçi FPS oyunlarında görmeye alıştığımız antrenman modu, oyuna alışmak ve hedef alma yeteneklerini geliştirmek için çok iyi bir seçenekti. Call of Duty Mobile oyunundaysa oyuncuların girip becerilerini geliştirebileceği bir antrenman modu yoktu. Test sunucularında yayınlanan beta güncellemesine göre bu bekleyiş sona erecek.

Cal of Duty Mobile'ın antrenman modu, ilgi çekici bir yapıya sahip olacak:

PUBG Mobile’da olan antrenman modunun büyüklüğüne kıyasla Call of Duty Mobile’ın antrenman modu görece daha küçük fakat bir antrenman modundan beklenecek her şeye sahip gibi görünüyor. Dilediğiniz gibi seçebileceğiniz silahların önünüzde sıralanmasıyla başlayan modda, hedef alma becerilerinizi istediğiniz kadar geliştirebilir ve rakiplerinize karşı avantaj elde edebilirsiniz.

Call of Duty Mobile’ın bu antrenman modunda, karşınızda çoklu hedefler olacak. Oyundaki tüm silahların bulunduğu bölümden dışarıdaki hedefleri vurmaya çalışacaksınız. Bunun yetmeyeceğini ve kolay geleceğini düşünen mobil oyuncular için sabit hedeflerin yanında vurmanın bir hayli zor olacağını düşündüğümüz hareketli hedeflerin olduğunu da belirtelim.

Call of Duty Mobile’ın yeni güncellemesi, antrenman modu dışında birkaç yenilikle daha geliyor. Diğer mobil Battle Royale oyunlarına göre çığır açabilecek olan bu yeniliklerden biriyse oyunda tank olacak olması. Daha önceki mobil oyunlarda görülmemiş olan bu yenilikle oyuncular çok daha eğlenceli bir deneyim yaşayacak gibi görünüyor. Isolated adındaki haritayaysa güncellemeyle birlikte bazı yeni yerler eklenmiş durumda.