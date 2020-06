Call of Duty'den Irkçılığa Karşı Anlamlı Mesaj

ABD'deki ırkçılık karşıtı gösteriler dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Activision ve Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone'a Black Lives Matter hareketini destekleyen bir mesaj ekleyerek protestolara destek vermiş oldu.

Call of Duty: Modern Warfare ve battle royale oyunu Warzone'da ırkçılığa karşı yeni önlemler alacaklarını duyuran Activision ve Infinity Ward, bu anlamda önemli bir adım attı. Infinity Ward, oyunlarına Black Lives Matter hareketini destekleyen ekranlar ekleyen yeni bir güncelleme yayınladı.

Infinity Ward, daha önce Modern Warfare'de ırkçılığa karşı savaşı sürdürdüklerini ve bu konuda yeterince başarılı olamadıkları için özür dilemek istediklerini açıklamıştı. Artık Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone oyuncularına, çok oyunculu karşılaşmaları bitirdikten sonra istemcilerini güncellemeleri gerektiği söyleniyor ve güncelleme yapıldığında ırkçılık karşıtı mesaj oyunların açılış ve yükleme ekranlarında beliriyor.

Call of Duty oyunlarına gelen güncellemenin ardından açılış ekranına taşınan mesajda, "Topluluğumuzun canı acıyor. Topluluğumuzun deneyimlediği sistemsel eşitsizlikler bir kez daha sahnede. Call of Duty ve Infinity Ward eşitlik ve katılımı temsil ediyor. Siyahi toplumun ırkçılığa ve adaletsizliğe karşı sürdürdüğü duruşun arkasındayız. Değişim olana ve Black Lives Matter kazanana kadar asla olmaya çalıştığımız topluluk olamayacağız." ifadeleri yer alıyor.

Infinity Ward'ın oyuna eklediği mesaj, açılış ekranının yanı sıra yükleme ekranlarında da gösteriliyor. Birçok oyun şirketi, ABD'de baş gösteren polis şiddeti ve George Floyd'un öldürülmesine yönelik protestoların ardından siyahi topluluklara destek açıklamaları yayınladı. Sony, dün gerçekleştirmeyi planladığı PS5 etkinliğini iptal etti ve bazı oyun geliştiricileri, yeni oyun duyurularını erteledi.

Bu tarz anlamlı mesajların oyunlarda yer alması, ırkçılığa karşı savaşı geniş kitlelere yaymada önemli rol oynuyor. Son olarak, Take Two tarafından NBA 2K20 oyuncularına üzerinde "Black Lives Matter", "I Can't Breathe" ve "Say Their Names" yazan tişörtler ücretsiz olarak verildi.