CoD: Mobile, 4. Sezonu İçin Devasa Bir Güncelleme Aldı

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından Call of Duty: Mobile, devasa bir güncelleme paketi aldı. Nisan ayında başlayacak bir sonraki sezon için yayınlanan güncelleme, oyuna yeni haritalar, yeni oyun modları ve yeni silahların yanı sıra yeni bir Battle Royale modu getiriyor.

Geçtiğimiz ekim ayında ücretsiz olarak iOS ve Android platformuna sunulan FPS oyunu Call of Duty: Mobile, kısa sürede popülaritesini artırdı ve dünyadaki milyonlarca oyuncunun favori oyunlarından biri haline geldi.

Call of Duty: Mobile’ın arkasındaki iki şirket Activision ve Tencent, oyunu ilk çıkışından bu yana düzenli olarak güncelliyorlar. Oyun şu anda dördüncü sezonunda ve bir sonraki sezon nisan başında geliyor. Bugün, Call of Duty: Mobile, iOS ve Android'de bir sonraki sezona destek sunan devasa bir güncelleme aldı.

Yeni haritalar, yeni oyun modları, yeni Battle Pass sezonu, oynanışa dair bazı optimizasyonlar ve silah dengeleri için bazı geliştirmeler ile yeni bir Battle Royale modu kazanan Call of Duty: Mobile, kullanıcılara telefonları başında her zamankinden çok daha iyi bir CoD deneyimi yaşatacak. Ayrıca dördüncü sezonla birlikte oyuna Meltdown adında yeni bir haritanın da ekleneceğini söylemeden geçmeyelim.

Call of Duty: Mobile’ın dördüncü sezonu 1 Nisan’da başlayacak ve 1 Haziran’a kadar devam edecek. Devasa güncelleme kapsamında, Call of Duty: Black Ops 2'den tanıdığımız David Mason karakteri, premium savaş kartında oyunculara sunulacak. Ayrıca Silah Oyunu: Takım Dövüşü ve 2v2 Showdown bundan sonra Call of Duty: Mobile'da da olacak. PC ve PS4’teki savaş heyecanını mobil platformlara taşıyan Call of Duty: Mobile, App Store ve Google Play Store ücretsiz olarak sizleri bekliyor.

Call of Duty: Mobile'a eklenen yeni Meltdown haritası