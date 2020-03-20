Call of Duty: Warzone'da Helikopterlerin Bulunduğu Bölgeler

Call of Duty: Warzone'un 150 kişilik haritasında hızlı bir şekilde yer değiştirebilmeniz önemli ve bu noktada helikopterlere yönelmek iyi bir strateji. İşte Verdansk haritasında helikopterlerin bulunduğu tüm bölgeler.

Call of Duty: Warzone'da oyuncuların kullanabileceği 5 tip taşıt var. Bunlardan 4 tanesi kara aracı iken, sadece helikopterle gökyüzünün hakimi olabiliyorsunuz. Helikopterler oyunda güvenli ve hızlı bir araç olarak kritik bir öneme sahip.

Warzone'da mobilite diğer battle royale oyunlarından farklı olarak ciddi bir eksiklik olarak görülüyor. Bu da helikopterleri oyunun çok yönlü araçlarından biri haline getiriyor. Bu nedenle, her maç oyuncular arasında helikopter kapma mücadelesiyle başlıyor.

Warzone'da oyuncuların helikopter bulabilecekleri toplam 8 bölge var. Bu bölgelerin çoğu haritanın merkezinde bulunsa da, haritanın güney ve kuzey taraflarında da helikopterler var.

Warzone haritasında helikopterlerin bulunduğu bölgeler:

Güneyde City of Verdansk Port ve Zordaya Prison Complex gibi popüler noktalarda helikopter bulabilirsiniz. Kuzeyde ise Gora Dam ve Arklov Peak Military Base, helikopterlerin bulunduğu bölgeler . Ayrıca haritanın ortasındaki Airport Maintenance, TV Station, Downtown Tavorsk District ve Hospital bölgelerinde de toplam 4 tane var.

Eğer rakip oyuncuların daha çok silah ve eşya toplamakla meşgul olmalarını istiyorsanız, Arklov Peak Military Base ve Verdansk Stadyumu yakınlarında yer alan Downtown Tavorsk District'teki askeri üsten hızlı bir şekilde helikopter alabilirsiniz. Ardından helikopterle haritanın daha sakin yerlerine gidip güvenli şekilde loot yapabilirsiniz.

Call of Duty: Warzone'da oyunun başlarında bir araç bulmak çoğu zaman sizi avantajlı hale getirebilir. Bu nedenle helikopterlerin nerede olduğunu bilmenizde fayda var.