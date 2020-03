Geçtiğimiz gün birçok detayını ve hatta oynanışını gördüğümüz Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, bugün resmen duyuruldu. Oyun, PlayStation Store'da indirilebilir hâle geldi.

2007 yılında oyun dünyası, Infinity Ward tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan yeni Call of Duty serisiyle muhteşem bir dönem geçirmişti. Call of Duty: Modern Warfare olarak piyasaya sürülen oyun, muhteşem oynanışı ve grafikleriyle tüm oyun tutkunlarının beğenisini toplamıştı.

Activision, böylesine bir oyun serisinin devamını getirerek Modern Warfare 2 ve Modern Warfare 3 oyunlarını da ilerleyen tarihlerde piyasaya sürmüştü ancak günümüze yaklaştıkça oyuncular, bu oyundaki kaliteyi hiçbir yerde bulamaz olmuştu. Sonuç olarak Activision, efsane seriyi günümüze taşıyan Remastered serisini de başlatmış oldu.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered duyuruldu:

2016 yılında piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare Remastered, seriyi dönemine daha da uygun bir hâle getirmişti ancak oyuncular artık ikinci bir oyunun yolunu gözlüyordu. İşte bütün oyun tutkunlarının beklediği o gün geldi ve Call of Duty: Modern Warfare 2'yi günümüze taşıyan oyun bugün duyuruldu. Beklenen oyun, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered adıyla çıkış yaptı.

Bizi takip edenlerin bileceği üzere aslında Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered o kadar da gizli tutulamadı zira uzun zamandır beklenen oyun, dün PlayStation Store üzerinde görülmüş ve sayfada oyunun bugün çıkacağı bilgisi yer almıştı. Ardından oyunun kendisi de sızdırılmış ve daha çıkış yapamadan YouTube’da oynanış videosu paylaşılmıştı.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered her ne kadar gizli tutulamamış olsa da şöyle bir gerçek var ki serinin hayranları zaten buna aldırış etmeyecektir zira oyun, 2009 yılında çıkan Modern Warfare 2 ile aynı hikâyeyi paylaşıyor. Elbette oyunun sunacağı atmosferi henüz çıkış yapmadan görmek biraz üzücü.

Yeni çıkan Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered oyununda herhangi bir çok oyunculu mod bulunmayacak. Oyun, yalnızca hikâye bazlı olacak. Oyunu şu anda satın alan kişilere son çıkan Modern Warfare oyununda ve Warzone modunda kullanılmak üzere 'Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle' paketi verilecek.

Oyuncuların uzun süredir beklediği Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, PlayStation Store’da 170 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu ve şu an oynanabilir durumda. Bununla birlikte oyunu diğer platformlarda satın almak isteyen oyuncular, ilgili platformlardan oyunun ön siparişini verebilirler.