Mount & Blade 2: Bannerlord, Steam Çıkışını Rekorla Yaptı

Taleworlds Entertainment’ın çatısı altında geliştirilen Mount & Blade 2: Bannerlord, en sonunda çıkış yaptı. Dün oyuncularla buluşan oyun, 2020 senesi içerisinde şu ana kadar Steam’de en iyi çıkış yapan oyun olmayı başardı.

Oyun dünyasının en sevilen oyun serilerinden bir tanesi olan Mount & Blade’in yeni oyunu Mount & Blade 2: Bannerlord, yaklaşık 8 yıl önce duyurulmuştu. Çıktığı günden bu yana kendisine büyük bir hayran kitlesi kazanmayı başaran serinin yeni oyunu uzun süredir hayranları tarafından merakla bekleniyordu.

Uzun süredir beklenen Mount & Blade 2: Bannerlord, en sonunda Steam Early Access (Steam Erken Erişim) ile birlikte oyunculara sunuldu. Taleworlds Entertainment tarafından geliştirilen oyun, oyuncuların beğenisini kazanmayı da başardı.

Steam rekoru:

"Bannerlord, şu an 145 binden fazla eşzamanlı oyuncuya sahip. 100.000’e ulaşması, 100 dakika sürdü. Sadece 3 saat içerisinde Steam’de %88’i pozitif olmak üzere 1.250’den fazla yorum aldı. Tüm bu rakamlar, Mount & Blade 2: Bannerlord’u 2020’de Steam’de en iyi çıkış yapan oyun hâline getirdi. Teşekkürler"

Orta çağ temalı aksiyon / rol yapma türündeki oyunun çıkışı oldukça başarılı oldu. Mount & Blade’in resmi Twitter hesabından atılan bir tweette, oyunun Steam’de bu sene içerisindeki en yüksek açılışı yaptığı dile getirildi.

Taleworlds Entertainment’ın geliştirdiği oyun, elde ettiği rakamları geliştirerek yoluna devam ediyor. Steam’in istatistik sayfasına göre bu haberin yazıldığı an itibarıyla oyun, 219.787 oyuncuya eşzamanlı olarak erişmiş durumda.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle evlerinde kalmaya özen gösteren insanlar, evde geçirdikleri bu zamanı oyun oynayarak değerlendiriyorlar. Evde geçirilen bu süre zarfında Mount & Blade de oldukça iyi bir alternatif olabilir. Peki siz Mount & Blade 2: Bannerlord hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.