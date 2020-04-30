Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered PC ve Xbox'a Geldi

Daha önce PlayStation 4 için satışa çıkan Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered oyununun 1 aylık exclusive dönemi geride kaldı. Oyun şimdi Xbox One ve bilgisayarda da oynanabilir hâle geldi.

Oyun platformlarının zaman zaman kendilerine özel oyunları oluyor. Bazen de oyunlar belli platformlara diğerlerinden önce çıkabiliyor. Bunların son örneği, 1 aylığına PlayStation 4’e özel olan Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered olmuştu.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered oyunu, çıkışı öncesinde yoğun bir ilgi görmüştü. Serinin en efsanevi görevlerinden bir kısmını barındıran oyunun PlayStation 4’teki exclusive süresi geride kaldı.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered satışta:

Oyun artık Xbox One ve bilgisayarlarda da oynanabiliyor. Oyun, şu anda Microsoft Store ve Battle.net sitelerinde satışa sunuldu. Oyunun fiyatıysa Microsoft Store'da 169,50 TL olarak belirlendi. Oyun ülkemizden de satın alıma açıldı.

Oyunda çok oyunculu içerik bulunmuyor, yani sadece tek kişilik senaryolar oynayabiliyoruz. Yine de remastered versiyonları oynayan kişilere hem Modern Warfare hem de Warzone oyununda kullanabilecekleri içerikler veriliyor. Bu içerikler arasında iki silah taslağı, Belly Flop adlı bir bitirme hareketi ve bir amblem bulunuyor.

Yenilenen oyunda hem kaplamalar hem de animasyonlar geliştirildi ve modern hâle getirildi. Ayrıca Xbox One’da HDR desteği de bulunuyor. Bilgisayardaysa oyunu 4K olarak oynamak mümkün. Ayrıca oyunda ultra geniş monitörler için de destek var.

Oyun modern teknolojilerle ilerledi:

Oyun bugün diğer platformlarda da satışa çıkmasıyla beraber eriştiği oyuncu sayısını da artırdı. Call of Duty: Modern Warfare 2 hâlihazırda bir efsane olarak kabul edildiği için oyunun geniş kitlelere ulaşması pek zor olmadı.