Call of Duty: Modern Warfare'in Oynanma Süresi: 57 Bin Yıl

Call of Duty serisinin son oyunu olan Modern Warfare, tek oyunculu modu da bulunmasına rağmen çoklu oyuncu modunda 500 milyon saat oynanma barajını geçti.

Call of Duty: Modern Warfare oyunu serinin son yıllardaki en başarılı versiyonlarından biri olarak anılıyor. Klasik üçlemenin fenomen haline gelen özelliklerini, o oyunlardaki kadar ayak işi yaptırmadan bu oyuna taşıyan Activision oyuncuların ilgisinden memnun. Son açıklanan rakamlar bu ilginin büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Çıkışından bu yana sadece 50 gün geçen oyun toplamda 500 milyon saat gibi ciddi bir oynanma rakamına ulaştı. Oyunun bir önceki verisyonunda bir senaryo modu yoktu, onun yerini battle royale modu almıştı. Ona rağmen Black Ops 4 bu kadar başarılı değildi.

Günde ortalama 1140 yıla tekabül eden süreyi insanlar oyunda geçirirken şimdiye kadar 300 milyon civarı çok oyunculu oyun oynandı.

Modern Warfare neyi doğru yaptı?

Modern Warfare, Call of Duty oyuncularının gönlünü almak için bazı önemli değişiklikler ile geldi. İlk olarak oyunda ücretli ek paketler, indirilebilir içerikler ya da season pass gibi ek ödeme gerektiren şeyler yer almadı. Onun yerine her yeni içerik geldiği an her oyuncuya açık hale getirildi.

Oyunun bir diğer avantajı da platformlar arası oyun oynamanın desteklenmesi oldu. Yani PS4, Xbox One ve bilgisayar oyuncuları hep birlikte Call of Duty: Modern Warfare’in tadını çıkarabiliyor.

Modern Warfare 1 Milyar Doları Geçti

Call of Duty: Modern Warfare şu anda dünya çapında 1 milyar dolardan fazla satış yapmayı başarmış durumda. Oyunun fiziksel ve dijital kopyaları yoğun ilgi görüyor. Bu da oyuncuları mutlu etmenin ve bu esnada da kamyonla para kazanmanın aslında çok da karmaşık olmayabileceğini gösteriyor.