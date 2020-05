CoD: MW’yi Üçüncü Şahıs Nişancı Oyunu Yapan Hata

Call of Duty: Modern Warfare’deki Survival oyun modunda eğlenen bir Reddit kullanıcısı, bir anda bir hatayla karşılaştı. Bu hata sayesinde oyuncu, karakterini üçüncü şahıs görüş açısından görebildi.

Activision tarafından geliştirilen ve aynı zamanda yayınlanan Call of Duty serisi, hiçbir zaman değişmeyen bir şeye sahip oldu: birinci şahıs görüş açısı. Oyuncuların karakterin gözünden görmesine imkan veren bu görüş açısı, Call of Duty’nin hissiyatını benzersiz kılan ana elementlerden biriydi.

Tabii bu durum son çıkan Call of Duty: Modern Warfare’de da devam etti. Ancak geçtiğimiz günlerde oyunda bir hata ortaya çıktı. Nadir de olsa görülen bu hata sayesinde oyuncular, karakterlerini birinci şahıs görüş açısından görmek yerine üçüncü şahıs görüş açısından görüyorlardı.

Üçüncü şahıs görüş açısından CoD: MW:

Üstelik bu hata yalnızca sözle kalmadı ve görüntüye de yansıdı. Reddit kullanıcısı Tkade14 tarafından platformda paylaşılan video, 'Call of Duty: Modern Warfare üçüncü şahıs görüş açısına sahip olsaydı nasıl olurdu?' sorusunun gördüğümüz en net cevaplarından biri oldu.

PlayStation 4 için özel olan oyun modu Survival’da oynayan Tkade14, Shoot House haritasında sıradan bir şekilde CoD: MW deneyimi yaşıyordu. Ancak videoda da görüldüğü üzere oyuncunun bu deneyimi bir anda bambaşka bir hal aldı. Tkade14, üçüncü şahıs görüş açısından düşmanlarını bıçaklaya bıçaklaya ilerlemeye başladı.

Peki yukarıda gördüğümüz bu hata nasıl meydana geldi? Tkade14’in anlatımına göre hata, kendisi takım arkadaşları tarafından kaldırılırken bir anda oluştu. Modern Warfare oyununda bir takım arkadaşınız sizi canlandırırken kamera bir anlığına üçüncü şahıs görüş açısına geçiş yapıyor. İşte Tkade14’ün durumunda kamera, bu geçiş efektinde takılı kalıyor.

Daha önce de aynı hatayı görmüştük:

Call of Duty: Modern Warfare'in tamamen farklı bir oyuna dönüştüğü ve aslında hiç de fena sayılmayan bir hâl aldığı bu hata, daha önce de karşımıza çıkmıştı. Geçtiğimiz gün The Gaming JELLY isimli bir oyuncu, YouTube üzerinden aynı hatayla karşılaşmış ve yine videosunu paylaşmıştı. Paylaşılan videodaki hata, yukarıdaki sebeplerle aynı sebeplerden ortaya çıkmıştı.

Bonus:

Tkade14, Call of Duty serisinin üçüncü şahıs oynanışını bize bir şekilde göstermeyi başarmış olsa da daha önce böyle bir Call of Duty oyununun geliştirildiğini biliyor muydunuz? Advanced Warfare ve WW2’nin geliştiricisi Sledgehammer Games, üçüncü şahıs bir Call of Duty oyunu geliştiriyordu. Ancak Vietnam Savaşı’nda geçecek bu oyun daha sonra iptal edildi.