Call of Duty: Modern Warfare'e 2 Klasik CoD Haritası Gelecek

Call of Duty: Modern Warfare, 2. sezonla birlikte çok daha fazla içerik sunmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Call of Duty 4: Modern Warfare'den iki klasik harita, serinin son oyunuyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Call of Duty: Modern Warfare'de Sezon 2'nin başlamasıyla yeni içerikler gelmeye devam edecek ve gelecekte oyuncuları daha fazla nostalji bekliyor. Veri madencileri, Modern Warfare'in ikinci içerik sezonunda yaptıkları incelemelerinin ardından Call of Duty 4: Modern Warfare'den iki klasik haritanın oyuna geleceğini ortaya çıkardılar.

Reddit kullanıcısı evilonyx, Call of Duty 4: Modern Warfare'in ikonik haritaları Killhouse ve Broadcast'in oyuna geleceğini açıkladı. Killhouse, Shipment ile aynı boyutta olan küçük bir harita ve sadece CoD 4'te değil, aynı zamanda CoD: Mobile ve CoD Online'da da geri gelmişti. Harita, boyutunun küçük olması nedeniyle hızlı ve ölümcül maçlara sahne oluyor.

Diğer yandan Broadcast, Killhouse'a göre çok daha büyük ve uzun menzilli çatışmaların yanı sıra düşmanla yakın temaslarda bulunabileceğiniz dar alanlar da sunuyor. Haritaların ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor ancak gerçekten yayınlanacaklarsa çok yakında oyuna ekleneceğini düşünüyoruz.

Call of Duty: Modern Warfare Sezon 2 yeni haritalardan çok daha fazlasını getirecek. Oyuna önümüzdeki haftalarda battle royale modunun da gelmesi bekleniyor. Sezon 2 güncellemesinin ardından oyuna gelen sinematik fragman ve oyun içi menüde ortaya çıkan yeni oyun modu seçeneği, bu yöndeki ihtimalleri kuvvetlendiriyor.

Geliştirici Infinity Ward ve yayıncı Activision, Modern Warfare'in battle royal modu alıp almayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak ortaya çıkan ipuçlarının ardından yakında oyuna ekleneceğine kesin gözüyle bakılıyor.