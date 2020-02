Call of Duty: Modern Warfare’in 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

CoD oyunları hakkında paylaştığı sızıntı bilgilerle bilinen Call of Duty News, Call of Duty: Modern Warfare'in 2. sezonundan ilk fragmanı paylaştı. Yayınlanan videodaki belki de en dikkat çeken nokta, pek çok CoD hayranının efsanesi olan Ghost'un geri dönmesi oldu.

24 Ekim 2019’da piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare, yıllar sonra ilk defa oyuncuları tatmin etmeyi başaran bir Call of Duty oyunu olmuştu. Oyuncularını Call of Duty’nin en iyi zamanlarından biri olan Modern Warfare’e geri döndüren oyun, elbette pek de sürpriz olmayan bir şekilde pek çok otoriteden olumlu değerlendirme başardı.

Şu sıralarda Call of Duty hayranları, oyunun yakında oynanabilir olacak 2. sezonunu bekliyorlar. 11 Şubat’ta oyuncularla buluşacak olan yeni sezon, pek çok yeniliği de beraberinde getirecek ancak bu yeniliklerden belki de oyuncuları en çok sevindirecek olanı, bugün yayınlanan bir tanıtım videosunda kendisini gösterdi. Gelin önce bu videoyu izleyelim, daha sonra üzerine konuşalım.

Call of Duty: Modern Warfare’in Ghost’lu 2. sezon fragmanı:

CoD serisi hakkındaki sızıntıları ve haberleri paylaşan Call of Duty News tarafından yayınlanan videoda ilk olarak yeni haritalar geleceğini görüyoruz. Bununla birlikte videoda, ‘Atlas Superstore’ adı verilen yeni bir operasyonun tanıtımı ve Ground War’a eklenen yeni içerikler yer alıyor. Ayrıca yeni silahların da oyuna ekleneceği konusunda iddialar mevcut.

Bunların hepsini bir kenara bırakacak olursak videonun belki de en heyecan verici noktası için tüm CoD hayranlarının efsanesi olan Ghost’un videoda belirdiği an diyebiliriz. Daha önceki sızıntılardan Ghost’un 2. sezonda oyuna geri döneceğini zaten biliyorduk ancak yayınlanan fragmanda onu savaşın ortasında görmek bambaşka bir histi.

CoD oyuncularının 2. sezondan beklediği en büyük yeniliklerden bir diğeri şüphesiz ki Battle Royale moduydu. Videoda bu moda dair herhangi bir şey göremedik ancak bunun yeni sezonda oyuna eklenip eklenmeyeceğini henüz bilemiyoruz. Bu noktada mod, 2. sezonda oyuna eklenmezse muhtemelen ilerleyen dönemlerde oyuncuların beğenisine sunulacaktır.