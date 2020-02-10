Hayran Yapımı GTA Online Fragmanı Yayınlandı

Bir GTA hayranı, günümüzün en popüler oyunlarından biri olan GTA Online için kısa film tadında bir fragman hazırladı. Reddit'te paylaşılan bu video, oyunun en güncel hâlini oldukça kapsamlı bir şekilde gösteriyor.

Uzun bir süredir GTA Online’a girmediyseniz oyuna bir sonraki girişinizde size yabancı gelebilecek şeylerle karşılaşabilirsiniz. Son zamanlarda sık sık güncelleme alan oyunda artık bir iş insanı veya bir motosiklet çetesinin lideri olabilir ya da daha farklı maceralara atılarak oyuna yeni eklenen Casino'yu soyabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi Rockstar Games, GTA V’in multiplayer modu olan GTA Online’ı 2013 yılında piyasaya sürmüştü. Çıktığı günden beri milyonlarca kişi tarafından oynanan oyun, son dönemlerde popülerliğini iyice artırdı. Buna rağmen GTA Online'da yapılabileceklerin tamamını kapsayan bir video şimdiye kadar bulunmuyordu. Şimdiye kadar dedik çünkü bir GTA hayranı, oyunun en güncel versiyonu için kısa film tadında bir video hazırladı.

GTA Online’ın en güncel hayran yapımı fragmanı:

Reddit kullanıcısı ‘Infinite_Boredom’ tarafından paylaşılan fragman, oyuncuların GTA Online’da yapabileceklerinin kısa bir özeti gibi diyebiliriz. GTA Casino Heist’ten bir sahne ile başlayan video, oyunda yapabileceğiniz görevlere ve etkinliklere, yeni araçlara ve çok daha fazlasına kısa bir bakış atmamızı sağlıyor. Ayrıca videoyu izlemek için bu bağlantıyı kullanabileceğinizi de belirtelim.

Rockstar, her ne kadar tanıtım videoları ve kısa fragmanlar aracılığıyla oyuna eklenecek olan içerikleri açıklasa da şu anda oyunun en güncel hâlini görebileceğimiz bir fragman bulunmuyordu. Yayınlanan bu hayran yapımı video ise oyunu hâlâ oynamamış olanlar için oldukça ilgi çekici olabilir.

Sürekli olarak eklenen yeni içeriklerle gelişmeye devam eden GTA Online'a son olarak The Diamond Casino Heist içeriği eklenmişti. Bu güncellemeyle birlikte oyuna yeni yerler ve yeni ekipmanların yanı sıra bir de soygun görevi getirilmişti. Bu güncellemenin ne olduğuna kısa bir bakış atmak ve güncelleme hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için bu içeriğimize göz atabilirsiniz.