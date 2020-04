Call of Duty MW3 Remastered Yakın Zamanda Gelebilir

Call of Duty MW3 Remastered'ın yakın zamanda ortaya çıkabileceğine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. İlk başta sadece campaign moduyla gelecek oyunu çok fazla oyun sever yakından takip ediyor. Bilgiler güvenilir bir kaynak tarafından ortaya çıkarıldı.

Birçok kişi hayatının bir döneminde Call of Duty serisiyle tanışmıştır. Bu seri, en fazla bilinen oyun serilerinden biri diyebiliriz. Yapımcı şirket Activision da seriyi taze tutmak için eski oyunların remastered versiyonlarını yayınlayarak kullanıcılara sunuyor.

Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered'ın Campaign modunun yakın zamanda geleceği söyleniyor ve bunu destekleyen bazı bilgiler de ortaya çıktı. Call of Duty serisi hakkında sızdırdıkları bilgiler genelde doğru olan TheGamingRevolution'dan yeni haberler geldi. TheGamingRevolution en son, Call of Duty Warzone ve Modern Warfare 2 Remastered hakkında resmi duyurudan önce haber yapmıştı.

Campaign modu yenilenebilir:

TheGamingRevolution, YouTube kanalına Call of Duty MW3 Remastered'ın Campaign moduyla alakalı bilgiler içeren bir video yükledi. Modern Warfare 3 Remastered, MW2 gibi başlangıçta sadece Campaign modunu içerecek. 2 oyun da 2018'den beri Activision'un raflarında yatıyor. Oyunların bu sene piyasaya çıkması bekleniyordu ancak Dallas çekimlerinin, oyunun ertelenmesine neden olduğu düşünülüyor. Görünüşe göre Modern Warfare 2 Remastered çok oyunculu modunu da içeriyor ancak Activision'ın oyuncu tabanını ikiye bölmek istemediği ve şimdilik sadece Campaign modunu yayınlayacağı iddia ediliyor.

Modern Warfare 2 Remastered, bir aylık bir sürece özeldi ve MW3 Remastered'ın da bu şekilde olacağı düşünülüyor. Activision ve Sony arasında bulunan belirli bir zaman içerisinde özel olma anlaşmasının 2016'ya dayandığı düşünülüyor. Aslında her 2 oyunun da 2 sene önce çıkması amaçlanıyordu ancak olaylar beklendiği gibi gerçekleşmedi. TheGamingRevolution'un videosunda, Activision'un MW3 Remastered'ı ne zaman yayınlayacağınının bilinmediğini ancak görünüşe göre MW2 Remastered'ın yapımcı için çok iyi şekilde tamamlandığını ve MW3 Remastered'ın yakın zamanda çıkması beklendiği belirtildi.