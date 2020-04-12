Call of Duty: Warzone Haritasında Değişiklik Yolda mı?

FPS türü denildiğinde akla ilk gelen oyunlardan bir tanesi olan Call of Duty’nin battle royale modu olan Warzone’un haritası, bazı yeni değişikliklere gebe olabilir. Oyunun başlatma menüsünün arka planı, haritada barajda değişiklik olabileceğini gösteriyor.

Gelmiş geçmiş en popüler FPS (Birinci Şahıs Nişancı) oyunlarından olan Call of Duty: Modern Warfare’in ‘battle royale’ modu Warzone, oyunculara sunulmuştu. Şimdi de oyunun haritasında yaşanabilecek değişikliklerle ilgili söylentiler çıkmaya başladı.

Tabii bunlar şu an için sadece bir söylentiden ibaret, dolayısıyla haritada değişiklik olacağı stüdyo tarafından resmen onaylanmış değil. Ancak başlat menüsünün arka planı, oyunun haritasında bir değişiklik yaşanacağını gösteriyor.

Warzone haritasında değişiklik

(Verdansk’ta bazı değişiklikler mi oluyor? Modern Warfare ve Warzone’un ana menüsü, ‘Barajda’ değişiklikler olabileceğini gösteriyor)

Warzone, oldukça büyük bir haritaya sahip ve oyunun doğası gereği oyuncular sürekli olarak merkeze daha da yaklaşmak durumunda kalıyor. Ayrıca haritanın dış bölgelerinde kalan bir baraj bulunuyor. Bu baraj, oyuncular için devasa bir işaret noktası görevi görüyor. Değişikliğin de donmuş halde bulunan bu gölde yaşanacağı düşünülüyor.

Yukarıdaki videodan da görebileceğiniz üzere barajın kapağından su sızdığı görülüyor. Tabii bunun harita için ne anlama geldiğine dair kesin bir şey bulunmuyor. Tecrübeli Call of Duty oyuncuları, bunun Black Ops 4’teki Blackout moduna bir gönderme olabileceğini düşünüyor. Bu, şu an için kesin bir şey göstermese de oyuncular oyun içerisindeki yaz sezonunu kısa bir süre sonra görmeye başlayabilir.

Infinity Ward’un planladığı bu değişiklikten bağımsız olarak bakıldığında da battle royale türündeki oyunlarda harita değişiklikleri sık sık görülüyor. Örneğin Epic Games, geçtiğimiz ay Fortnite için v12.20 güncellemesini yayınlamış ve bu güncellemeyle birlikte haritada bazı değişiklikler yapmıştı.

Ayrıca Warzone’un üçüncü sezonunda da bazı değişiklikler yaşandı. Son güncellemeyle oyuncular, kendileriyle takım arkadaşları arasındaki mesafeyi görmeye başladı. Ayrıca oyuna Quads modu eklendi.