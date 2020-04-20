Call of Duty Konsol Oyuncuları, PC Oyuncılarından Kaçıyor

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone'u konsoldan oynayanlar, hileciler nedeniyle çapraz platform özelliğini kapatma eğilimi gösteriyor. Çapraz eşleşmeyi kapatmak, özellikle Warzone'da bazı sorunları beraberinde getiriyor.

Infinity Ward geçen hafta Call of Duty: Warzone'da dünya çapında 70.000'den fazla hileciyi banladıklarını açıkladı. Ancak gelen haberlere göre oyuncular hala hem Warzone hem de Modern Warfare'da çeşitli hileler kullanan oyuncularla karşılaşıyor.

Çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda PC oyuncularının sadece mouse ve klavye kullanabilmeleri bile konsol oyuncularına karşı avantaj yaratırken hile kullanımı, oyunu konsolda oynayanlar için daha da çekilmez yapıyor. Bazı oyuncular, aimbot ve wallhack gibi hileler kullanıp rakiplerini rahatlıkla öldürerek oyun keyfini baltalıyor.

Modern Warfare ve Warzone'u konsoldan oynayanlar, PC oyuncularından kaçınıyor

Konsol oyuncuları, Modern Warfare'in gizlilik ayarlarına giderek çapraz platform desteğini kapatabiliyorlar ancak bu, ideal bir seçim değil. Çünkü çapraz oyun desteğini kapatan konsol oyuncuları, Modern Warfare'i PC'den oynayanlarla beraber oynama şansını kaybediyor ve Warzone'un 150 oyunculu lobilerinde karşılaşma bulmak zorlaşıyor.

Hileciler, konsol platformlarında da mevcut ancak PC'de çok daha fazlası var. Bu da konsoldaki Warzone oyuncularını çapraz platform özelliğini kapatmaya itiyor. PlayStation 4'te, çapraz oyunu devre dışı bırakan oyunculara, özelliği etkinleştirmeye teşvik eden bir oyun içi mesaj geliyor.

Oyuncular çözüm olarak PC oyuncularının hesaplarını bir telefon numarasına bağlamalarını talep ettiler. Bazı konsol oyuncuları ise PS4 ve Xbox One oyuncularının PC oyuncuları olmadan birlikte oynamasına izin veren bir sistem önerdi. Bu önlemlerden hiçbiri hileyi tamamen ortadan kaldıramaz, ancak konsol oyuncularının sorununa büyük ölçüde çözüm olabilir.