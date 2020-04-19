Call of Duty: Modern Warfare Güncellemesinin Detayları

Son zamanların en popüler oyunlarından birisi olmayı başaran Call of Duty: Modern Warfare, özellikle oyuna eklenen Warzone moduyla popülerliğini katlamayı başarmıştı. Bununla birlikte Infinity Ward, oyunla ilgili bir dizi şikayet aldı. Şirketten yapılan açıklamada, Modern Warfare’daki hatalara ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Call of Duty: Modern Warfare haftalık olarak güncellemeler alıyor ve oyuna düzenli olarak yeni içerikler ekleniyor. Sıklıkla güncelleme alan diğer video oyunlarda olduğu gibi, Modern Warfare’da da hatalarla karşılaşmak mümkün. Neyse ki Infinity Ward, oyuncuyu rahatsız eden birçok hatayı çabucak ele alıyor. Söz konusu oyundaki bir hata, özellikle Ground War haritalarını etkiliyor.

Bazı Call of Duty: Modern Warfare oyuncuları, Aniyah Palace ve Downtown gibi haritalarda tuhaf yerlerde ortaya çıktıklarını bildirdi. Çoğu zaman bu yerler, oyunculara haksız bir avantaj sağlıyor ve bu, onların hatası olmasa da diğer oyuncular tarafından hileci olmakla suçlanıyorlar. Konuya ilişkin açıklama, Infinity Ward’da Çok Oyunculu Tasarım Direktörü Joe Cecot’tan geldi.

Modern Warfare ekibi, oyundaki hatalar üzerinde çalışıyor:

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cecot, bazı hata düzeltmeleri üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Oyundaki bir başka hata da üçüncü sezonda claymore meydan okumasıyla ilgili. Oyuncular, 20 claymore öldürmesi alıyor ancak bu hatadan ibaret. Birçok oyuncu, öldürmelerin oyun tarafından düzgün bir şekilde takip edilmediğini söylüyor, bu da mücadelenin düzgün bir şekilde tamamlanmasını imkânsız hale getiriyor.

Joe Cecot, oyundaki bu hatayı da kabul ettiklerini belirterek, düzeltilmesi konusunda aktif bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. Düzeltmenin, hata aktifken kazanılan öldürmeleri hesaba katıp katmayacağı ve oyuncuların sil baştan başlayıp başlamayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak, her iki durumda da birçoğu meydan okumayı hiç tamamlayamamaktan daha iyi olduğunu savunuyor.

Call of Duty: Modern Warfare için söz konusu hata düzeltmelerinin ne zaman yayınlanacağı şimdilik bilinmiyor. Bununla birlikte, Infinity Ward’ın haftalık olarak yeni bir Call of Duty: Modern Warfare güncellemesi yayınladığını göz önüne alacak olursak, bu hataların gelecek haftaki güncellemeyle birlikte gelmesi ihtimal dahilinde. Alternatif olarak, hata düzeltmelerinin kullanıma sunulması haftalar alabilir.