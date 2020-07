Call of Duty: Warzone'un 5. Sezon Fragmanı Ortaya Çıktı

Günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan ve Call of Duty Warzone'un 5. sezon fragmanı resmen paylaşılmadan ortaya çıktı. Fragmanda haritaya gelecek önemli bir değişikliğe yer verildi.

Çıktığı günden beri yoğun bir oyuncu kitlesine sahip olan ve bu kitleyi korumaya devam eden Call of Duty: Modern Warfare, ücretsiz Warzone oyun moduyla kitlesini daha da genişletmeyi başarmıştı. Oyuncuların Call of Duty dünyasında battle royale modunda savaşmalarına izin veren oyun modu, yakında 5. sezonuna giriş yapacak.

Tabii her zaman olduğu gibi Call of Duty: Warzone yeni bir sezona geçmeden önce o sezona dair bir tanıtım fragmanı yayınlanacaktı. Ancak bu fragman henüz Activision tarafından yayınlamadan TheGamingRevolution isimli bir YouTube kanalı, Call of Duty: Warzone'un 5. sezon fragmanını yayınladı.

Call of Duty: Warzone 5. sezon fragmanı:

Bilgileri ünlü Twitch yayıncısı NickMerks'ten aldığını iddia eden TheGamingRevolution, fragmanla birlikte oyuna gelecek önemli bir yeniliği ve yeni sezonun çıkış tarihini de paylaştı. Videoda yer alan bilgiye göre yeni sezon, 5 Ağustos tarihinde oyuncularla buluşacak. TheGamingRevolution'un paylaştığı fragman yalnızca birkaç saniye uzunluğunda olsa da oyuna dev bir değişiklik geleceğine işaret etti.

Fragmanda görüldüğü üzere kameramız Verdansk'ta uzun zamandır boş duran raylarda yer alan bir trenin içinde bulunuyor. Peki bu tren ne anlama geliyor? Daha önce ortaya atılan iddialar, Call of Duty: Warzone'a yeni 'loot trenlerinin' geleceğini belirtiyordu.

Eğer bu iddialar doğruysa Call of Duty: Warzone, loot trenlerine sonunda kavuşacak. Bununla birlikte diğer iddialara göre oyunun haritasında da önemli değişiklikler yapılacak. Loot trenleri iddiasını ilk ortaya atan VGC, Verdansk Stadyumu'nun da sonunda açılacağını söylemişti.

Call of Duty: Warzone'un 5. sezonla kesin olarak nelere kavuşacağını henüz bilmiyor olsak da bu iddialar umarız doğru olur. Zira oyuna eklenecek loot trenleri, oyuncuların savaş esnasında alacakları yüksek riskli ve yüksek kazançlı kararları da mutlaka etkileyecektir. Bununla birlikte uzun süredir kapılarını gözlediğimiz stadyum da en sonunda istediğimiz büyük alan çatışmasını bize sunacaktır.