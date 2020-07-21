FIFA 21'in Kapağında Yer Alacak Olası Yıldızlar Ortaya Çıktı

EA Sports'un popüler oyunlarından bir tanesi olan FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 21'in kapak yıldızları oyunun hayranları tarafından ortaya çıkarılmış olabilir. Oyunun bir hayranı, hazırlanan video hatırlatıcısının kaynak kodlarında dört futbolcu ve takım referanslarının yer aldığı görseli paylaştı.

Günümüzün en popüler futbol oyunu serisi FIFA'nın yeni oyunu FIFA 21'in çıkmasına kısa bir süre kaldı. Oyunun geliştirici stüdyosu EA Sports da oyunun hayranlarına oyunla ilgili daha fazla detay göstermeye hazırlanıyor. EA Sports FIFA resmi YouTube hesabı, kanalda 23 Temmuz'da gösterilecek FIFA 21 fragmanı için bir video hatırlatıcısı oluşturdu.

Oyun için yayınlanacak fragmanın yanı sıra bazı hayranlar oyunun kapağında hangi futbolcuların yer alacağıyla ilgili bilgiler ortaya çıkarmaya başladı. Peki, hayranlar tarafından ortaya çıkarılan isimler hangileri gelin hep birlikte bakalım.

FIFA 21 kapak yıldızları

Oyunun tanıtımı için yayınlanacak olan videonun YouTube'da hatırlatıcısının oluşturulması sonrası bazı hayranlar fragmanın kaynak koduna inerek dört farklı takımı ve çeşitli oyuncuları işaret eden referanslara rastladı.

Videonun kaynak kodunda PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe, bu sene Premier Lig'de şampiyon olan Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold, Atletico Madrid'in 126 milyon euroya transfer ettiği forvet oyuncusu Joao Felix ve Borussia Dortmund'un bu sene fırtınalar estiren, 40 maçta 44 gol 10 asistle oynayan genç santraforu Erling Haaland'ı işaret eden referanslar bulundu.

(Etiketlere bakın. Bunlar kapak yıldızları mı?)

Bu bilgilerin ortaya çıkarılmasından kısa bir süre sonra futbolcular ve takımların isimleri kaldırıldı. EA Sports, FIFA 20'de birden çok kapak yıldızı kullanmıştı, aynısını FIFA 21'de de devam ettirmesi oldukça muhtemel. Tüm bu bilgilerin doğru olup olmadığını ise Perşembe günü yayınlanacak olan fragmanda öğrenebileceğiz.