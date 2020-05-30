Call of Duty: Warzone’a Sonunda Duos Modu Geldi

Çıktığı günden beri büyük bir oyuncu kitlesi tarafından oynanmaya devam eden Call of Duty: Warzone, sonunda çok istenen moda kavuştu. Oyuncular, yeni gelen ‘Duos’ modu sayesinde iki kişilik ekipler halinde savaşabilecekler.

Yakın zamanda yeni sezonuna geçiş yapacak olan Call of Duty: Modern Warfare, battle royale moduyla hâlâ milyonlarca oyuncuyu ağırlıyor. Warzone isimli bu mod, Call of Duty: Modern Warfare dünyasında kıyasıya mücadelenin yaşandığı bir platform olmaya devam ediyor.

Ancak Warzon oyun modunda uzun zamandır bir şeyler eksikti. Yalnızca bir arkadaşlarıyla oyunu oynamak isteyen oyuncular, tanımadıkları bir kişiyle daha oyunu oynamak zorundaydılar. Bunun nedeni oyunda iki kişilik mod olan ‘Duos’ modunun bulunmuyor olmasıydı. Fakat bugün bu durum sonunda değişti.

Duos modu sonunda geldi:

Oyuncular tarafından çok uzun zamandır talep edilen Duos oyun modu, bugün yayınlanan ‘playlist’ güncellemesiyle birlikte tüm platformlara geldi. Bugüne kadar tek kişili oyun modu olan Solos, üç kişili Trios ve dört kişili Quads oyun modlarına sahip Warzone, artık iki kişilik ekiplerle de oynanabilecek.

Call of Duty: Warzone’a eklenen Duos oyun modu sayesinde artık istediğiniz bir arkadaşınızla yalnızca iki kişilik bir ekip oluşturarak savaş ortamına atlayabileceksiniz. Elbette bu modda da diğer modlarda olduğu gibi ekipteki oyuncu sayısı düşmanlarda da aynı olacak, yani düşmanlarınız da iki kişilik ekipler olacak.

Yeni playlist güncellemesiyle birlikte oyuna Duos modu dışında bir yenilik gelmedi. Ancak Activision, blog sayfasında paylaştığı yazıda Duos modunda diğer oyuncularla savaşacak oyuncular için birkaç taktik paylaştı. Activison, ilk taktik olarak iki kişinin her zaman bir kişiden iyi olduğunu söyledi ve taktikleri sıralamaya devam etti.

Activision’ın sonraki önerileri ekipmanlarınızı birbiriyle uyuşturmak, bir yeri her zaman iki kişi temizlemek, tek başınıza iki düşmanla karşılaştığınızda önce bir oyuncuyu düşürmek şeklinde oldu. Aynı zamanda her zaman en zayıf halkanız kadar güçlü olduğunuz da hatırlatıldı.