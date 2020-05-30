Dying Light 2’nin Çıkış Tarihi Yakında Duyurulabilir

TheEscapist’e konuşan Dying Light 2 baş yönetmeni Tymon Smektala, oyunun geliştirme süreciyle alakalı açıklamalarda bulundu. Smektala, yakın zamanda oyunun tanıtılacağına işaret eden bazı ipuçları da paylaştı.

Günümüzün en beklenilen oyunlarından birisi olan Dying Light 2, uzun süredir birçok tartışmanın konusu oldu. Son iddialara göre Dying Light 2’nin geliştirme aşaması tam olarak bir kargaşaydı. Ancak bu konuda geliştirici şirket Techland, iddiaların yalan olduğunu ve sürecin planlandığı gibi ilerlediğini paylaşmıştı.

Tüm bu tartışmanın ardından Dying Light 2 adını birkaç haftadır duymuyor olsak da bu kez oyunun baş yönetmeni tarafından bir açıklama yapıldı. Tymon Smektala, Dying Light 2’nin geliştiririlme aşamasının son durumunu paylaştı. Aynı zamanda Smektala’nın açıklaması, oyunun yakın bir zamanda tanıtılabileceğini gösterdi.

Geliştirme aşamasının sonlarına gelindi:

TheEscapist’e konuşan Dying Light 2 baş yönetmeni Tymon Smektala, oyunun geliştirme aşamasının sonlarına yaklaşıldığını söyledi. Ancak oyun hakkında bundan daha fazla bilgi vermek istemeyen Smektala, yalnızca oyuncuların onlara güvenmelerini istedi. Smektala’nın tüm açıklaması şu şekildeydi:

“Techland’da oyunun çıkış tarihinin duyurusu ve buna eşlik eden her türlü bilginin üstünde çalışan bir ekip var ve biliyorum ki bu ekip oyunculara sürpriz yapmak istiyor. Dolayısıyla ben bu sürprizi batırmak istemiyorum. Söyleyebileceğim tek şey lütfen bize güvenin, bu projenin son aşamasındayız ve desteğinize ihtiyacımız var.”

Peki Dying Light 2 ne zaman çıkacak? Bu sorunun cevabı hakkında hâlâ bir ipucuna sahip olmasak da PlayStation 5’in 4 Haziran’da tanıtılacağını biliyoruz. Bununla birlikte Sony, yeni nesil konsolunda yer alacak 38 oyunu resmi olarak da açıklamıştı ve bu oyunlar arasında Dying Light 2 de yer alıyordu.

PlayStation 5 duyurusunun ardından haziran ve temmuz aylarında birçok oyunun duyurulduğunu göreceğiz. Bu oyunlar arasında Dying Light 2’nin de olacak olması fazlasıyla muhtemel. Ayrıca oyun geliştirme aşamasının sonlarındaysa oyunun bu sene sonuna doğru çıkmasını bile bekleyebiliriz.