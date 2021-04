Call of Duty: Warzone'un İkinci Sezonu Sona Erdi [Video]

Call of Duty: Warzone'un sona ermekte olan ikinci sezonu, pek çok oyuncunun yoğunluk nedeniyle dahil olamadığı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik kapsamında Verdansk haritası, kimyasal bir bomba ile yok edildi. Üçüncü sezon, günün ilerleyen saatlerinde başlayacak.

Activision'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Call of Duty: Warzone isimli hayatta kalma oyunu, iki koca sezonu geride bıraktı. Oyuncular, bugün itibarıyla üçüncü sezonu oynamaya devam edecekken Activision cephesinden yapılan açıklamalar, bu hayatta kalma oyununun ne kadar popüler olduğunu gözler önüne serdi. Bu bağlamda, Call of Duty: Warzone'un 100 milyondan fazla oyuncuya ulaştığı ifade edildi.

Geliştirici ekip, sezon değişikliği için "The Destruction of Verdansk Part One" isimli özel bir modu devreye aldı. Bu mod, oyuncular tarafından o kadar büyük bir ilgi gördü ki pek çok Call of Duty: Warzone hayranı, etkinlik kapsamında oyuna giriş yapamadılar. Bazı oyuncular, kesintinin 40 dakikaya ulaştığını beyan ediyorlar.

Etkinlikler bugün de devam edecek

Call of Duty: Warzone'un ikinci sezonunun sonu için düzenlenen etkinlik kapsamında sunulan mod, geleneksel modlardan biraz daha hızlı sürüyordu. Bu mod kapsamında Jak-12 verilen oyuncular, bir miktar cephane ile birlikte haritanın belirli bir yerine atıldılar. Ölen oyuncuların zombi olarak geri döndüğü moddaki her bir oyun, 10 dakika sürdü. Bu sürenin sonunda hayatta kalmayı başaran oyuncular ise sinematik bir video ile karşılaşıp, Verdansk haritasının nasıl yok olduğunu izlediler. Videoya göre kaynağı bilinmeyen bir yerden atılan nükleer bomba, Verdansk'ın sonunu getirmişti.

Activision tarafından yapılan açıklamalarda, üçüncü sezonun 1980'li yılların temasında hazırlandığı ifade edilmişti. Bugün de devam edecek ikinci gün etkinliklerinin ardından Call of Duty: Warzone oyuncuları, üçüncü sezona resmen adım atmış olacaklar. Yeni sezonun başlaması ile sezonla ilgili çok sayıda detay da gün yüzüne çıkmış olacak.

İşte Call of Duty: Warzone'un ikinci sezon bitiş etkinliğinde yer alan video