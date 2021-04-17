CoD: Warzone'a Gelen Yeni Silahın Dengesizliğinin Matematiği

Call of Duty: Warzone, aldığı yeni güncellemeyle birlikte yeni bir silahı daha bünyesine katmıştı. Fakat "Sykov" isimli bu yeni silah, oynarken sinirden güldürecek bir güce sahip. Silahın bu aşırı gücüyse bir YouTuber tarafından sayılarla ortaya koyuldu.

Çıkışından bu yana popülerliğini korumayı ve büyütmeyi başaran Call of Duty: Warzone, son güncellemeyle birlikte “Sykov” isimli yeni bir tabancaya kavuştu. Fakat bu güncellemeden beri oyuna giriş yaptıysanız ve bu silahı kullandıysanız ya da kullanan birine denk geldiyseniz, silahın şu anki durumunun çok güçlü olduğunu fark etmişsinizdir.

Üstelik Sykov bir tabanca olduğundan, oyunda bulunan “Akimbo” yeteneğiyle birlikte de kullanılabiliyor. Bu sayede oyuncular her ele birer adet Sykov yerleştirerek zaten güçlü olan bir silahı daha da güçlü bir hale getiriyor. JGOD isimli CoD dünyasının en bilindik YouTuber’larından biri de dengesiz olduğunu bildiğimiz bu silahın dengesizliğinin matematiğini ortaya koydu.

Makineli ikili tabanca tüfek? Ne yaptınız abi?

JGOD, Twitter’dan yaptığı paylaşımda silahın bir dakikada 880 kez ateşlenebildiğini belirtti. Bu da yaklaşık 8-10 başarılı isabetle öldürülebilen oyuncuların 477 – 614 milisaniye gibi çok kısa bir sürede öldürülebileceklerini gösterdi. Zaten fazlasıyla kısa olan bu süre, Akimbo yeteneğinin kullanılmasıyla gülünç seviyelere ulaşıyor.

Akimbo yeteneğiyle iki adet Sykov taşıyan oyuncular, karşılarındaki bir oyuncuyu 239 -307 milisaniye gibi fazlasıyla absürt bir sürede öldürebiliyorlar. Bu da bu silahın şu anki durumunun en net göstergesi olarak toplulukta yayılmış durumda. Bugüne kadar topluluğu dinleyen geliştiricilerin silah hakkında nasıl bir karar alacaklarıysa henüz bilinmiyor.

Call of Duty: Warzone’un tüm sosyal platformlardaki topluluklarında şu anda başlıca gündemin Akimbo’yla birleştirilmiş Sykov olduğunu söyleyebiliriz. Makineli tüfekten bile hızlı ateş etmenizi sağlayan bu ikili, birçok oyuncu tarafından ağır bir şekilde eleştiriliyor. Dolayısıyla geliştiricilerin yakın bir zamanda silahı dengelemeye çalıştıklarını ya da oyundan tamamen kaldırdıklarını görebiliriz.