CoD: Warzone, İlk Gününde Twitch'te 461 Bin İzlenmeye Ulaştı

Call of Duty: Modern Warfare oyununun yeni modu olan Warzone yayınlandı. İlk yayınlandığı gün Twitch'te 461.000 izlenmeye kadar çıkan oyun dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Call of Duty: Modern Warfare'ın yeni Battle Royale modu olan Warzone, henüz yeni çıkmasına rağmen Twitch'te yarım milyon izleyiciye ulaştı. The Loadout sitesinde yazanlara göre Twitch'teki Call of Duty izleyicileri, Battle Royale modu geldikten sonraki ilk saatte 357.000'e kadar çıktı.

Aradan geçen kısa bir zaman sonra yaklaşık 100.000 kişi daha gelince oyunun izlenme sayısı 461.000'i buldu. Call of Duty: Warzone'un çıktığı saati de göz önüne alırsak bu kadar izleyiciyi yakalaması gerçekten etkileyici.

Bu yeni ve oynaması ücretsiz olan mod, Call of Duty: Modern Warfare'den bağımsız olarak yayınlandı. Yani Warzone'u Modern Warfare oyununa sahip olmadan da oynayabilirsiniz. 150 kişinin mücadele ettiği bu oyunda tekli, ikili ve üçlü olarak mücadele seçenekleri mevcut. Oyunda, Call of Duty: Black Ops 4 Blackout gibi oyunların haritalarından aşina olduğumuz yerlerden oluşturulan haritalar bulunuyor.

İşte yeni modun fragmanı:

Görünüşe göre şu anda Twitch'te birçok insan, Warzone yayını izliyor fakat oyun ücretsiz olduğu için kendiniz de kolaylıkla oynayabilirsiniz. Oyunun uzun vadede nasıl gelişeceği merak ediliyor fakat şu anki izlenmelere bakılırsa Warzone bir hayli ses getirecek gibi duruyor.

Call of Duty: Modern Warfare'e sahipseniz bir güncelleme yardımıyla Warzone'u oynamaya başlayabilirsiniz. Call of Duty: Modern Warfare oyununuz yoksa oyunu nasıl indirileceğini anlattığımız yazıya buradan ulaşabilirsiniz.