iOS ve Android İçin Call of Duty: Warzone Mobile Duyuruldu

Activision, geçtiğimiz yıllarda yayınladığı ücretsiz hayatta kalma oyunu Call of Duty: Warzone'un akıllı telefonlara geleceğini duyurdu. Call of Duty: Warzone Mobile, 2023 yılında piyasaya sürülecek ve çapraz platform desteği sunacak.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Activision, dün akşam "Call of Duty: Next" isimli bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinliğin parlayan yıldızı, hakkındaki tüm detaylara buradaki haberimizden ulaşabileceğiniz Call of Duty: Modern Warfare 2'ydi. Ancak yapılan açıklamalar, Activision'ın geleceğe yönelik çalışmalarının bundan ibaret olmadığını gözler önüne serdi. Zira yapılan açıklamalar, şirketin ücretsiz hayatta kalma oyunu Call of Duty: Warzone'un akıllı telefonlara geleceğini gözler önüne serdi.

Activision'ın açıklamasına göre Call of Duty: Warzone'un mobil versiyonu, 2023 yılında iOS ve Android kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Orijinal yapım ile aynı olacak mobil oyun, Loadout 2, Warzone 2 ve Modern Warfare 2 ile de entegreli olacak. Yani oyuncular, çapraz platform desteği ile akıllı telefonlarındaki ilerlemelerine PC ve konsollardan da ulaşabilecekler. Bu özellik, tam tersi koşullar için de geçerli olacak.

Android kullanıcıları, şimdiden ön kayıt yaptırabiliyor!

Activision, Call of Duty: Warzone Mobile'ı Google Play Store üzerinde de listelemiş durumda. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere herhangi bir oynanabilirlik durumu söz konusu değil. Oyunun Google Play'deki sayfasına girdiğinizde, ön kayıt yaptırabileceğiniz bir butonla karşılaşıyorsunuz. Bu butona dokunduğunuzda ise oyunun oynanabilir olması durumunda otomatik olarak yükleneceğine ve bununla ilgili de bilgilendirileceğinize dair bir bölüm görüyorsunuz.

Ön kayıt yaptıranlara özel hediyeler var

Call of Duty: Warzone Mobile için oluşturulan internet sitesine girdiğimizde, geliştirici ekibin özel ödüller hazırladığını görüyoruz. Bu ödüller daha çok silah kaplaması tarzında şeyler ve oyunun ilerleyişini doğrudan etkilemiyor. Şirket, ön kayıt yaptıran oyuncu sayısının belirlenen seviyelere ulaşması durumunda, söz konusu ödüllerin oyunculara verileceğini ifade ediyor.

Call of Duty: Warzone Mobile için oluşturulan tanıtım videosu

Call of Duty: Warzone Mobile'ın Google Play Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.